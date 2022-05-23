"Київміськбуд" відновить роботу з 1 червня

Правління холдингової компанії "Київміськбуд" ухвалило рішення щодо відновлення роботи окремих департаментів з 1 червня.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що наразі основні складнощі в роботі компанії пов’язані з відсутністю будівельників, нестачею будматеріалів та комплектуючих. Крім того, питанням залишається їх подальша вартість, а також логістика.

Тому, як пояснили в "Київміськбуді", головні зусилля будуть зосереджені на завершенні робіт у майже готових комплексах із подальшим введенням їх в експлуатацію та оформленні права власності у вже введених будинках. Почне роботу центральний офіс компанії, а також деякі відділи продажів.

"Розуміємо, що багато інвесторів чекають на своє житло. Але також усвідомлюємо і те, що в Києві все ще високою зберігається ймовірність ракетних обстрілів. Як би не здавалося, що життя повернулося у звичне русло, звуки сирен по кілька разів на день все ще нагадують, що війна не закінчена. Тому нам усім треба набратися терпіння. "Київміськбуд" відновить роботи на всіх будівельних майданчиках за першої ж можливості, – наголосили в компанії.

ХК "Київміськбуд" створено на базі майна державної комунальної будівельної корпорації "Київміськбуд" у 1994 році шляхом об'єднання у її статутному капіталі контрольних пакетів акцій 28 підприємств та інших активів. До складу ХК входять 40 АТ, у яких компанія володіє акціями, шість дочірніх підприємств та 51 підприємство на правах асоційованого члена.

Основним акціонером ПрАТ "ХК "Київміськбуд", згідно з даними НКЦПФР, на травень 2022 року є Київська міська рада (80%).