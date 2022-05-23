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Суд заборонив виділяти бюджетне фінансування для партії Медведчука

опзж

Восьмий апеляційний адміністративний суд задовольнив заяву Міністерства юстиції щодо забезпечення позову про заборону діяльності партії "Опозиційна платформа – За життя" та заборонив Національному агентству з питань запобігання корупції перераховувати партії бюджетні кошти.

Про це повідомляє пресслужба Мін’юсту у Facebook.

"У провадженні Восьмого апеляційного адміністративного суду перебуває справа № П/857/8/22 за позовом Міністерства юстиції до політичної партії "Опозиційна платформа – за життя" про заборону діяльності партії. Ухвалою Восьмого апеляційного адмінсуду від 20 травня у вказаній справі задоволено заяву Мін’юсту про забезпечення позову", – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що НАЗК забороняється здійснення перерахування бюджетних коштів політичній партії "ОПЗЖ" на виконання її статутної діяльності – до набрання рішенням у справі законної сили.

Автор: 

суд (3322) фінансування (2025) НАЗК (510) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (13)


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