Суд заборонив виділяти бюджетне фінансування для партії Медведчука

Восьмий апеляційний адміністративний суд задовольнив заяву Міністерства юстиції щодо забезпечення позову про заборону діяльності партії "Опозиційна платформа – За життя" та заборонив Національному агентству з питань запобігання корупції перераховувати партії бюджетні кошти.

Про це повідомляє пресслужба Мін’юсту у Facebook.

"У провадженні Восьмого апеляційного адміністративного суду перебуває справа № П/857/8/22 за позовом Міністерства юстиції до політичної партії "Опозиційна платформа – за життя" про заборону діяльності партії. Ухвалою Восьмого апеляційного адмінсуду від 20 травня у вказаній справі задоволено заяву Мін’юсту про забезпечення позову", – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що НАЗК забороняється здійснення перерахування бюджетних коштів політичній партії "ОПЗЖ" на виконання її статутної діяльності – до набрання рішенням у справі законної сили.