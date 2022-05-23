Найбільший український виробник солі зупинив роботу
В Донецькій області через російську військову агресію понад місяць тому зупинилося найбільше в Європі підприємство з видобутку солі – ДП "Артемсіль".
Про це в.о. директора "Артемсолі" Віктор Юрін розповів Вільному радіо.
"Підприємство не працює, простоює, згідно з наказом, до невизначеного часу. Обстріли постійні, частково зруйнована адміністративна будівля. Були прямі влучання в рудники, матеріальний склад. Виробничий процес неможливий", – сказав Юрін.
Він додав, що більшість мешканців Соледара, співробітників ДП "Артемсіль" вже евакуювались.
За словами Юріна, підприємство зупинили ще у квітні через неможливість вивозити залізницею готову продукцію з Соледара.
"Нашу вузлову станцію "Сіль", куди ми підтягували вагони зі своїх під’їзних шляхів, регулярно обстрілюють. "Артемсіль" в основному орієнтована на відвантаження продукції залізничним транспортом. Автомобільним транспортом ми можемо вивозити тільки незначну частину. Тому навіть за нормальних обставин нам потрібно відвантажувати видобуту сіль у щось (у залізничні вагони, — ред.) А якщо залізниця не працює, ми теж фактично не можемо", – пояснив керівник держпідприємства.
Він уточнив, що запас готової продукції з "Артемсолі" ще у квітні вивезли та передали на реалізацію.
За словами Юріна, через зупинку підприємства Україні доведеться ввозити більше солі з-за кордону.
"Для того, щоб сіль була у продажу, її ж треба виготовляти. В якихось магазинах (наша сіль, – ред.) напевно є. Я в Києві, у Вінниці зустрічав. Зате з’явилась турецька, румунська сіль… Поки ведуться бої, доведеться заміщувати (нашу сіль, – ред.) імпортованою", — каже він.
Юрін додав, що зупинку ДП "Артемсіль" відчують на собі й споживачі за кордоном.
"Ми були найбільшим підприємством з видобутку солі у Європі. Серед наших постійних клієнтів – Угорщина, Польща, Грузія, Молдова, Азербайджан, Румунія", – стверджує Юрін.
Як повідомлялося, "Артемсіль" за підсумками 2021 року видобуло, переробило та відвантажило споживачам 1,9 млн тонн солі, що на 60% перевищує аналогічний показник 2020 року.
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А я підтримую нашого місцевого виробника і купляю Дрогобицьку сіль!
http://drohobych-saltworks.com/ Дрогобицька солеварня!
Якщо буде дефіцит, тоді звичайно ...
Такщо тільки б було бажання, а сіль є !
Про це повідомив керівник КП «Туристично-інформаційний центр Дрогобич» Ігор Чава.
Підприємство незреалізувало ту кількість солі, яку спродукувало. Кількість фасованих упаковок на складах - близько 25 тисяч. Відтак продовжувати виварювання солі на підприємстві не можуть.
Однак, кожен може підтримати підприємство, придбавши пачку солі для себе та рідних чи друзів.
Щоб підтримати Дрогобицьку солеварню, як зазначає керівник Туристично-інофрмаційного центру, Ви повинні:
1) Якщо Ви з Дрогобича:
⁃ прийти на солеварню;
⁃ купити мінімум 2 пачки солі;
⁃ одну залишіть вдома, інші передайте друзям чи рідним.
2) Якщо Ви з іншого міста:
- Замовити дрогобицьку сіль через https://www.facebook.com/igor.chava?__tn__=%2CdlC-y.g-R&eid=ARB_7sJdAKr8ncHugEX_1UvJc3mGTdP94t8c4qz2s9uVfOtC4LHmmEZgbsUOBpvU4Ck2Bnpd_yFSejmQ&hc_ref=ARRCNw0BdrmHcW2S1CGbZLfq6gC60l21_zC4bcY13iPbDvPiJhaQBQYoqplnTEXqxfg Ігоря Чаву і він відправить її Новою поштою.
Також Дрогобицьку сіль можна придбати і у продуктових магазинах.
Так ми підтримаємо найстаріше підприємство України!
https://drohobych-rada.gov.ua/tag/%d0%ba%d0%bf-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be-%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80-%d0%b4/ #КП «Туристично-інформаційний центр Дрогобича» https://drohobych-rada.gov.ua/tag/%d1%81%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%8e%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b4/ #Солевиварювальний завод
Питання до влади, чому антимонопольний комітет закривав очі на бєзпрєдєл донєцкої "артемсолі" і дозволяв вбивати їхніх конкурентів із заходу України?! У нас на західній Україні так багато підприємств вбили на догоду донєцким і московитами!
Хто-нибуть занимается планированием и анализом ситуации ?
Заработают миллионы $ на ровном месте
Это продукт повседневного потребления
Із зупинкою виробництва найбільшого в Європі заводу з виробництва солі «Артемсіль» в Україні виник ажіотаж і дефіцит цього товару. Дрогобицька солеварня, яка залишилась фактично єдиним в Україні виробником солі, працює на повну потужність, про це повідомляє https://zaxid.net/cherez_defitsit_soli_drogobitska_solevarnya_zbilshila_obyem_virobnitstva_n1543346 ZAXID.NET .
Найближчим часом завод планує збільшити виробництво на 20 тонн, проте це не зможе задовільнити попит навіть Львівської області.
Заступник директора Дрогобицької солеварні Ігор Нащочич повідомив ZAXID.NET, що минулого тижня на заводі поставили додаткову панву (ванну для виварювання солі), її зараз випробовують, це має збільшити обсяги виробництва солі. Якщо раніше підприємство місячно виробляло 31-32 тонни, то тепер очікує отримувати до 53-55 тонн.
Це максимально, що наразі може випускати солеварня, хоча запит на її продукцію є значно більший. Для збільшення кількості виробництва солі завод потрібно модернізувати на всіх етапах. Оскільки солеварня є державним підприємством, тому фінансувати її модернізацію має держава.
«В нас нема таких потужностей. Можемо взяти 50 кубів соленої ропи на день, не більше. Щоб збільшити виробництво, треба проводити газ, ставити великі ванни 10х12 м, сушильний барабан, транспортери. Це дуже великі кошти», - каже в.о. директора солеварні.
Спосіб виробництва солі у Дрогобичі відрізняється від традиційного видобутку, як це було у Соледарі. Тут з надр викачують соляну ропу, далі її виварюють на дровах у спеціальних ваннах - панвах. Цей виробничий процес складніший і дорожчий. Тому і вартість дрогобицької солі майже вдвічі перевищувала ціну товару «Артемсолі».
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Проте від початку війни попит на продукцію Дрогобицької солеварні значно перевищує промислові потужності заводу. Зараз її закупляють великі торгівельні мережі Львівщини - «Арсен», «Рукавичка» і «Сільпо». Заступник директора зазначає: все, що зробили - відразу на наступний день віддали. Весь товар розподілений наперед.
«Наприклад, "Львівхолод" має 190 магазинів. Навіть якщо дати на всі магазини лише по дві упаковки, то майже 400 упаковок. Це майже 7 тонн. А вони готові взяти 20 тонн. "Сільпо" має 360 магазинів. Просять по 3-4 фури. Але ми не маємо таких об'ємів», - пояснює Ігор Нащочич.
Софія Канцедал, яка допомагала заводу з промоцією, наголошує на тому, що раніше Дрогобицька солеварня позиціонувала себе як виробник крафтового товару. До війни її купляли ресторани з Києва, Харкова, Львова.
«Замовляли ресторани, які розумілися на тому, якою має бути сіль. Казали, що вона ідентична, а може й краща, ніж імпортна мальдон, що втричі дорожча», - каже ZAXID.NET Софія Канцедал.
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фото ZAXID.NET
Директор солеварні Олег Петренко, коли очолив підприємство, паралельно з виробництвом анонсував розвиток туристичного напрямку і торік вдалося реалізувати кілька грантів для туристичного ознакування і мощення території для екскурсій. Крім економічної вигоди, підприємство має ще й історичну цінність. Адже це найстаріше підприємство Європи, яке працює без зупинок виробництва з XIV століття за давньою технологією - виварюванням з природної ропи.
https://lviv1256.com/news/cherez-defitsyt-soli-drohobytska-solevarnia-zbilshyla-obsiahy-vyrobnytstva/?fbclid=IwAR0_35X2tOfsRath9VjEcFjzJMi7UTGv--2u66sNEbZIKiMWNXiwR33fmJU