Найбільший український виробник солі зупинив роботу

В Донецькій області через російську військову агресію понад місяць тому зупинилося найбільше в Європі підприємство з видобутку солі – ДП "Артемсіль".

Про це в.о. директора "Артемсолі" Віктор Юрін розповів Вільному радіо.

"Підприємство не працює, простоює, згідно з наказом, до невизначеного часу. Обстріли постійні, частково зруйнована адміністративна будівля. Були прямі влучання в рудники, матеріальний склад. Виробничий процес неможливий", – сказав Юрін.

Він додав, що більшість мешканців Соледара, співробітників ДП "Артемсіль" вже евакуювались.

За словами Юріна, підприємство зупинили ще у квітні через неможливість вивозити залізницею готову продукцію з Соледара.

"Нашу вузлову станцію "Сіль", куди ми підтягували вагони зі своїх під’їзних шляхів, регулярно обстрілюють. "Артемсіль" в основному орієнтована на відвантаження продукції залізничним транспортом. Автомобільним транспортом ми можемо вивозити тільки незначну частину. Тому навіть за нормальних обставин нам потрібно відвантажувати видобуту сіль у щось (у залізничні вагони, — ред.) А якщо залізниця не працює, ми теж фактично не можемо", – пояснив керівник держпідприємства.

Він уточнив, що запас готової продукції з "Артемсолі" ще у квітні вивезли та передали на реалізацію.

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За словами Юріна, через зупинку підприємства Україні доведеться ввозити більше солі з-за кордону.

"Для того, щоб сіль була у продажу, її ж треба виготовляти. В якихось магазинах (наша сіль, – ред.) напевно є. Я в Києві, у Вінниці зустрічав. Зате з’явилась турецька, румунська сіль… Поки ведуться бої, доведеться заміщувати (нашу сіль, – ред.) імпортованою", — каже він.

Юрін додав, що зупинку ДП "Артемсіль" відчують на собі й споживачі за кордоном.

"Ми були найбільшим підприємством з видобутку солі у Європі. Серед наших постійних клієнтів – Угорщина, Польща, Грузія, Молдова, Азербайджан, Румунія", – стверджує Юрін.

Як повідомлялося, "Артемсіль" за підсумками 2021 року видобуло, переробило та відвантажило споживачам 1,9 млн тонн солі, що на 60% перевищує аналогічний показник 2020 року.