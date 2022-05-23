Гетманцев прокоментував звернення бізнесу про свою відставку

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат від "Слуги народу" та секретар створеної 21 квітня Національної ради відновлення Данило Гетманцев не планує йти із займаних посад.

Таким чином він в інтерв’ю виданню "Бабель" прокоментував вимогу підписантів відкритого листа бізнесу до президента Володимира Зеленського із закликом усунути Гетманцева із займаних посад.

"За власним бажанням? Ні. А скажіть, будь ласка, чому?" – сказав Гетманцев у відповідь на запитання, чи готовий він піти із займаних посад.

Він також назвав появу такої петиції ознакою демократії в Україні, водночас звинувативши її авторів у поширенні "міфів" про його діяльність, зокрема щодо прагнення збільшити податки для бізнесу під час війни.

"Там немає пояснень, крім чергової порції міфів про мене. Я не хочу вас шокувати, але будь-яка держава хоче зібрати якомога більше податків. Питання в золотій середині та балансі. Цей баланс, за час нашого перебування при владі, нам вдалося, вдається і, сподіваюся, вдастьсья знаходити. Ніхто ж не буде сперечатися з тезою, що ми повинні збирати більше грошей для розвитку, соціальних стандартів, зараз для війни, але робити це, не нашкодивши розвитку бізнесу. Що таке правильне оподаткування? Це мистецтво общипувати гусака так, щоб він не кричав", – розповів Гетманцев.

Він уточнив, що зустрічався з деякими підписантами звернення.

"Ми з ними знайшли значно більше спільного, ніж їм спочатку здавалося. Але з деякими не зустрічався, вони публічно заявили, що не хочуть зустрічатися. З ким саме зустрілися? Не хочу називати прізвищ, нехай вони самі між собою розбираються", – сказав голова Комітету.

"Я можу визнати, де недопрацював – за роботою над глобальними процесами, за війною я пропустив комунікацію з бізнесом. Деякі бізнесмени, і я маю на увазі саме бізнесменів, а не тих активістів та самопроголошених експертів, хто заробляє на експлуатації проблем бізнесу, просто невірно розуміють та не знають, що я роблю і для чого. Мабуть, саме тому там така кількість підписів", – додав депутат.

Як повідомлялося, раніше кілька тисяч представників великого, малого і середнього українського бізнесу звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням усунути з посади голову парламентського комітету Данила Гетманцева, який нещодавно був призначений Секретарем Національної ради відновлення. Серед підписантів листа – керівники підприємств "Нова пошта", "Смарт Холдинг", "Укртранс" та цілий ряд бізнес-спілок.