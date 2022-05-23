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Новини
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Гетманцев прокоментував звернення бізнесу про свою відставку

гетманцев

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат від "Слуги народу" та секретар створеної 21 квітня Національної ради відновлення Данило Гетманцев не планує йти із займаних посад.

Таким чином він в інтерв’ю виданню "Бабель" прокоментував вимогу підписантів відкритого листа бізнесу до президента Володимира Зеленського із закликом усунути Гетманцева із займаних посад.

"За власним бажанням? Ні. А скажіть, будь ласка, чому?" – сказав Гетманцев у відповідь на запитання, чи готовий він піти із займаних посад.

Він також назвав появу такої петиції ознакою демократії в Україні, водночас звинувативши її авторів у поширенні "міфів" про його діяльність, зокрема щодо прагнення збільшити податки для бізнесу під час війни.

"Там немає пояснень, крім чергової порції міфів про мене. Я не хочу вас шокувати, але будь-яка держава хоче зібрати якомога більше податків. Питання в золотій середині та балансі. Цей баланс, за час нашого перебування при владі, нам вдалося, вдається і, сподіваюся, вдастьсья знаходити. Ніхто ж не буде сперечатися з тезою, що ми повинні збирати більше грошей для розвитку, соціальних стандартів, зараз для війни, але робити це, не нашкодивши розвитку бізнесу. Що таке правильне оподаткування? Це мистецтво общипувати гусака так, щоб він не кричав", – розповів Гетманцев.

Він уточнив, що зустрічався з деякими підписантами звернення.

"Ми з ними знайшли значно більше спільного, ніж їм спочатку здавалося. Але з деякими не зустрічався, вони публічно заявили, що не хочуть зустрічатися. З ким саме зустрілися? Не хочу називати прізвищ, нехай вони самі між собою розбираються", – сказав голова Комітету.

"Я можу визнати, де недопрацював – за роботою над глобальними процесами, за війною я пропустив комунікацію з бізнесом. Деякі бізнесмени, і я маю на увазі саме бізнесменів, а не тих активістів та самопроголошених експертів, хто заробляє на експлуатації проблем бізнесу, просто невірно розуміють та не знають, що я роблю і для чого. Мабуть, саме тому там така кількість підписів", – додав депутат.

Як повідомлялося, раніше кілька тисяч представників великого, малого і середнього українського бізнесу звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням усунути з посади голову парламентського комітету Данила Гетманцева, який нещодавно був призначений Секретарем Національної ради відновлення. Серед підписантів листа – керівники підприємств "Нова пошта", "Смарт Холдинг", "Укртранс" та цілий ряд бізнес-спілок.

Автор: 

відставка (203) Гетманцев Данило (477)


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Топ коментарі
+33
через півтора року перевибори в Верховну Раду. Якщо військове положення вже на той час знімуть ,"слуги народу" не мають отримати жодного депутата!
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23.05.2022 16:25
+30
Те, на що звернула увагу ця людина ( гетьманцев ) --- знищується та занепадає. Не думаю,що людина з фін. освітою не чула про кумулятивний ефект у бізнесі та фінансах. Однак всі, так звані, реформи цього невігласа здійснюються використовуючи тільки арифметику. Більше податків - багатша держава. Частіше доїти - більше молока.
Це один з багаточисельної п,ятої колони в зе команді. Викриття їх злочинних дій ще попереду.
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23.05.2022 16:34
+27
а надо бы идти нах... гетманцев! если тебя козла конченного ненавидит 100% бизнеса, значит ты точно здесь лишний, народ не ошибается!
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23.05.2022 17:50
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Много буков, не осилил. Можно было оставить только это:

Що таке правильне оподаткування? Це мистецтво общипувати гусака так, щоб він не кричав", - розповів Гетманцев. Джерело: https://biz.censor.net/n3343238
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23.05.2022 15:58 Відповісти
Я, зупинився тут: крім чергової порції міфів про мене. Джерело: https://biz.censor.net/n3343238
цей придурок, невіглас у всьому, в принципі як і усі зебеніни потвори...
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24.05.2022 01:31 Відповісти
так,так !
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24.05.2022 07:21 Відповісти
хочеш по зубам?
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28.05.2022 13:48 Відповісти
Шоб гусак не кричал,зебуины пытаются закрыть ему клюв и общипать его до голой жопы.
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24.05.2022 09:34 Відповісти
Кабанцев...
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23.05.2022 16:19 Відповісти
Звернення бізнесу було адресовано презеденту, а відповідає Гетьманцев.
Так хто в країні головний, презедент чи його смотрящіє?

Гетьманцев "прокоментував вимогу підписантів відкритого листа бізнесу до президента Володимира Зеленського із закликом усунути Гетманцева із займаних посад."

Джерело: https://biz.censor.net/n3343238
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23.05.2022 16:23 Відповісти
@Алла Новосад

Из Москвы, от начальника ЖЭКа...
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24.05.2022 01:00 Відповісти
Він не ГетЬманцев, а ГеТМанцев, на російський лад
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24.05.2022 10:53 Відповісти
Эту редиску , надо убирать по скорее , как раз работа для Юры
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23.05.2022 16:24 Відповісти
Та должны все уже понять ,что эта зеленожопая шобла никогда сама не уйдет и никого не сдаст из своих Татаров ,Дерьмак и проч.подтвердят.
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24.05.2022 09:36 Відповісти
через півтора року перевибори в Верховну Раду. Якщо військове положення вже на той час знімуть ,"слуги народу" не мають отримати жодного депутата!
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23.05.2022 16:25 Відповісти
Вибори під час війни неможливі, отож спішити зеленим нікуди.
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24.05.2022 00:21 Відповісти
Війна пожирає фінанси та ресурси, а надходження нових у потрібній кількості буде лише при наявності реформ. Тому цими діями зекомандисти просто накидують зашморг на свою шию, а також сильно шкодять Україні. Не думаю, що прям всі слуги настільки тупі та зарозумілі, щоб цього не усвідомлювати.
Тому військовий стан буде знято при першій ліпшій нагоді, скоріше за все - під чергові вибори, щоб ефект "переможця Зеленського" не встиг вивітритися через жахливе керівництво та комунікацію, а також кумулятивний ефект відкладених питань до зеленої влади.
Тому важливо, незважаючи на війну, все-таки підштовхувати людей до того, щоб не робили собі кумирів та не будували ілюзій, а відповідально підходили до свого вибору. Міжнародна підтримка (на якій зараз тримається держава Україна) із зменшенням військової активності почне природнім чином стрімко згасати, якщо знову оберуть зебенів, то економіка може просто не витримати найвеличнішого в світі управління. Кацапи цим неодмінно скористаються по повній, нащо давати їм таку можливість...
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24.05.2022 09:14 Відповісти
Слуги тупые во главе с тупым Зебуином.ты преувеличиваешь их умственные способности. наглые,да. Хуцпа.
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24.05.2022 09:40 Відповісти
Гібридна війна має кілька складових, в тч обов`язковим є послідовне і планомірне нищення економіки (жодним чином не можна допустити формування незалежного середнього класу).
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23.05.2022 16:31 Відповісти
Те, на що звернула увагу ця людина ( гетьманцев ) --- знищується та занепадає. Не думаю,що людина з фін. освітою не чула про кумулятивний ефект у бізнесі та фінансах. Однак всі, так звані, реформи цього невігласа здійснюються використовуючи тільки арифметику. Більше податків - багатша держава. Частіше доїти - більше молока.
Це один з багаточисельної п,ятої колони в зе команді. Викриття їх злочинних дій ще попереду.
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23.05.2022 16:34 Відповісти
усе як у Райкіна звертаємось у оон до жеку до усіх інших організацій - але однаково відповідає нач жеку - що хіба звернення було йому адресовано? система управління прогнивша так і залишилась
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23.05.2022 16:59 Відповісти
він робить більши біди чим кацапські гради
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23.05.2022 17:12 Відповісти
От же Зе-****...
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23.05.2022 17:24 Відповісти
а надо бы идти нах... гетманцев! если тебя козла конченного ненавидит 100% бизнеса, значит ты точно здесь лишний, народ не ошибается!
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23.05.2022 17:50 Відповісти
Тільки не треба плутати олігархів і народ.І що ж ви такий хай підняли?Що зафіксували ціни на пальне,продукти та ліки?Та де ж їх зафіксували..,підвищили ви ціни,підвищили.І добряче підвищили.Або не скасували вам податкі?..Скасували,майже до нуля.А де ж тепер країна буде брати гроші?У тумбочці?А хто ж їх туди покладе?Ні,панове,треба ділитися,а не вважати,що прийшла біда,але не для всіх.А хто не хоче працювати,може віддати свій бізнес тому,хто хоче.І можете мені повірити,що знайдется чимало людей,які будуть працювати під час війни і віддавати 50% своїх доходів до віськового бюджету країни.А то разводять тут усіх,-аж вопять,як та ********** по російському телебаченню:-Победа.Хрен вам,а не победа.
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24.05.2022 02:07 Відповісти
Где вы такие дебилы вылупляетесь?
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24.05.2022 09:49 Відповісти
Цей дятел багато лиха для малих ФОПів зробив. Невже такий незамінний?
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23.05.2022 18:30 Відповісти
багато лиха = такий незамінний...
******** мамою відповідаю.
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24.05.2022 01:35 Відповісти
"А скажіть, будь ласка, чому?" - відповідаємо: бо будеш бовтатися на фонарі на Хрещатику
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23.05.2022 18:40 Відповісти
Это у нас новый азиров появился
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23.05.2022 18:52 Відповісти
Азиров всю дорогу занимался тем же самым по заданию кремля, еще на посту главы налоговой, когда внедрил самую херовую в Европе налоговую систему! В рашке и то проще налоговая система
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23.05.2022 19:21 Відповісти
А Гетманцев по чиєму завданню цим займається, як гадаєте?
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23.05.2022 22:11 Відповісти
Консультація платна
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23.05.2022 23:26 Відповісти
А по чьему заданию на каждую цистерну на каждой нефтебазе в стране повесили GPS треккеры с топливомерами которые в режиме реального времени передают показания в налоговую базу с которой кацапня видит наличие топлива по всей стране и корректирует ракетные удары?
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24.05.2022 09:48 Відповісти
Ні. А скажіть, будь ласка, чому?" - сказав Гетманцев.Така людина як ******** гетьманцев задовільняє цілком Зеленського.
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23.05.2022 19:06 Відповісти
Доречі про ******** - цікаво, як він общипує на податки свою мамашку, на яку він пооформлював десятки квартир, придбаних на вкрадене ним бабло?
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23.05.2022 19:20 Відповісти
Порядочный человес подал бы в отставку. Но таких нет в команде Зеленского к сожалению. Будут держаться за свои места пока их не мметут сраной метлой.
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23.05.2022 20:05 Відповісти
Та йди вже з Богом, люди ж просять!.. Ти чий прислужник, народу чи зебені?...
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23.05.2022 20:05 Відповісти
Подивіться на його декларацію

https://declarations.top/getmantsev-danilo-oleksandrovich/ddd4cb01-58**-4922-a86d-46dccced2015/
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23.05.2022 20:41 Відповісти
Ох і негідник
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23.05.2022 20:41 Відповісти
говно а не экономист, беда в том что и зе не экономист
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23.05.2022 20:44 Відповісти
і не йуризд
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23.05.2022 21:30 Відповісти
оця гнида добровільно у відставку не піде, бо ше не повною мірою розвалила наш малий та середній бізнес. блть, ну просто ціла партія зрадників та запроданців!
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23.05.2022 21:08 Відповісти
Його треба не звільняти, а удавити, разом майже з всією теперішньою владою…
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23.05.2022 21:12 Відповісти
теперь у нас гетьманцев навсегда.
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23.05.2022 21:14 Відповісти
треба не більше збирати, а менше красти і дати бізнесу працювати, а не шукати, а як ще щипнути і гайки закручувати.
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23.05.2022 21:29 Відповісти
Прізвище само за себе каже - кацап.
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23.05.2022 21:29 Відповісти
Клоуны со сцены так просто не уйдут. Это их единственный шанс собрать аншлаг, хоть и для закидывания помидорами. Зато как мы покомандовали. А то что все валится, ну звыняйте, мы же клоуны
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23.05.2022 21:43 Відповісти
Це чудо було помічником у сівковича проти якого США вели санкції через звязки з ФСБ https://delo.ua/politics/s і він під час війни пише закони для єкономіки України, якщо би в нього була совість то давно вже мав піти з посади.
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23.05.2022 22:53 Відповісти
если не хочет уходить, значит нужно выносить.....
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23.05.2022 23:01 Відповісти
Чистое животное, коррупционер, схематозник, взяточник. Сказали тебе, чтоб ты шёл *****, не позорь Украину, мразь.
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24.05.2022 00:15 Відповісти
Надо ему волосы все так выщипать что бы не орал! А для этого скотчем рот заклеим! Вот и вся реформа по Гетьмански! Тут как выжить не знаешь , а он щипать вздумал!
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24.05.2022 07:29 Відповісти
от всей души дарю гетманцеву хозяйственное мыло и тонкую шелковую веревку... я думаю, что дома или на даче стул или табурет у него найдутся... силен характером - вперед... нет - впереди только позор, а еще если докажут сотрудничество с коллаборантами и врагами Украины...
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24.05.2022 09:05 Відповісти
Кто доказывать будет,Бакановское СБУ? Они Порошенко заняты им некогда.
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24.05.2022 09:53 Відповісти

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