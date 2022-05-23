На окупованих росіянами територіях залишилось 235 медичних закладів, – МОЗ

На територіях, тимчасово окупованих російськими військами, знаходиться 235 медичних закладів та понад 200 бригад екстреної медичної допомоги, більшість з яких – у Херсонській області.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час засідання уряду.

За словами Ляшка, Міністерством охорони здоров'я надано ряд рекомендацій щодо роботи в умовах окупації та розробляються додаткові вказівки спільно з СБУ, оскільки щодня окупанти все більше тиснуть на керівництво лікарень.

За словами очільника МОЗ, наразі продовжено режим виплат медичним закладам на тимчасово окупованих територіях, де є належний зв’язок із керівництвом для проведення платежів. Так, за період лютий-травень медзаклади у Донецькій, Запорізькій, Луганській та Херсонській областях за Програмою медичних гарантій отримали понад 5,2 млрд грн. Ще 50 млн грн перераховано медзакладам, які фінансуються за субвенцією.

"Левова частка медзакладів на окупованих територіях, із якими ми маємо зв'язок, вже забезпечила виплату заробітної плати медикам. Лише про 18 закладів у нас відсутні дані щодо виплат заробітної плати за квітень, оскільки їх керівництво не виходить на зв'язок. Тому у вирішенні цього питання ми вже співпрацюємо з військовими адміністраціями. Адже всі наші медики, які працюють у надскладних умовах, мають бути забезпечені гідною заробітною платою", – заявив Ляшко.

Також найбільшою проблемою наразі є забезпечення регіонів у тимчасовій окупації необхідними ліками та медичними виробами. Росія вже не перший тиждень блокує постачання ліків, зокрема й життєво необхідних, з підконтрольних Україні територій, де відбувається спроба встановити окупаційний режим.

Штучно сформовані складнощі для доставки ліків і пов’язаний з цим їх дефіцит, а також проблеми з паливом, використовуються окупантами як один із способів примусу до взаємодії з ними.