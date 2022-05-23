Німецькі банки почнуть міняти готівкову гривню на євро із завтрашнього дня
Українські біженці з 24 травня зможуть обмінювати у банках Німеччини готівкову гривню на євро.
Відповідної домовленість досягнуто між Міністерством фінансів ФРН, Німецьким федеральним банком (Бундесбанком), Об'єднанням німецьких кредитних інститутів та Національним банком України (НБУ), повідомляє Deutsche Welle з посиланням на пресреліз німецького Мінфіну
Досягнута домовленість передбачає можливість обміняти готівку на загальну суму до 1,5 млрд грн.
При цьому встановлено обмеження суми обміну для кожного з громадян України в Німеччині на рівні 10 тис. грн. Цю суму можна буде обміняти як повністю, так і частинами. При цьому операції з обміну гривень на євро та персональні дані фіксуватимуть в онлайн-додатку Європейського Центробанку (ЄЦБ), щоб уникнути перевищення цього ліміту.
Прийматимуть банкноти номіналом 100, 200, 500 і 1000 гривень діючих серій Нацбанку України. Комісію за обмін на євро не стягуватимуть. Обмін проводитиметься за курсом, оприлюдненим на веб-сайті Бундесбанку.
Для посвідчення особи буде достатньо документів, які потрібні біженцям із зони військових дій в Україні для відкриття базового рахунку в Німеччині.
Програму обміну гривень на євро заплановано спочатку терміном на три місяці. Фінансові втрати, які можуть статися в рамках обміну, відшкодовуватимуться за рахунок федерального бюджету.
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