Німецькі банки почнуть міняти готівкову гривню на євро із завтрашнього дня

Українські біженці з 24 травня зможуть обмінювати у банках Німеччини готівкову гривню на євро.

Відповідної домовленість досягнуто між Міністерством фінансів ФРН, Німецьким федеральним банком (Бундесбанком), Об'єднанням німецьких кредитних інститутів та Національним банком України (НБУ), повідомляє Deutsche Welle з посиланням на пресреліз німецького Мінфіну

Досягнута домовленість передбачає можливість обміняти готівку на загальну суму до 1,5 млрд грн.

При цьому встановлено обмеження суми обміну для кожного з громадян України в Німеччині на рівні 10 тис. грн. Цю суму можна буде обміняти як повністю, так і частинами. При цьому операції з обміну гривень на євро та персональні дані фіксуватимуть в онлайн-додатку Європейського Центробанку (ЄЦБ), щоб уникнути перевищення цього ліміту.

Прийматимуть банкноти номіналом 100, 200, 500 і 1000 гривень діючих серій Нацбанку України. Комісію за обмін на євро не стягуватимуть. Обмін проводитиметься за курсом, оприлюдненим на веб-сайті Бундесбанку.

Для посвідчення особи буде достатньо документів, які потрібні біженцям із зони військових дій в Україні для відкриття базового рахунку в Німеччині.

Програму обміну гривень на євро заплановано спочатку терміном на три місяці. Фінансові втрати, які можуть статися в рамках обміну, відшкодовуватимуться за рахунок федерального бюджету.