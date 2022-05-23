Велика Британія надала гарантії за кредитом для "Укренерго" на $50 мільйонів

Уряд Великої Британії ухвалив рішення надати фінансові гарантії за кредитом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) для оператора енергосистеми України НЕК "Укренерго" на суму до $50 млн.

Про це міністр фінансів Великої Британії Ріші Сунак заявив під час засідання G7 минулого тижня, повідомляється на сайті британського уряду.

"Я радий підтвердити гарантії Великої Британії на суму до $50 мільйонів для критичної підтримки ЄБРР в Україні. Це допоможе Україні й надалі забезпечувати електроенергією своїх громадян, які борються за свободу", – зазначив міністр.

В пресслужбі "Укренерго" своєю чергою уточнили, що завдяки отриманню гарантії від британського уряду компанія зможе збільшити обсяг залучених у ЄБРР коштів для підтримки ліквідності в умовах війни з РФ до 97 млн євро.

В компанії нагадали, що першу частину гарантій на суму 50 млн євро у рамках кредиту ЄБРР вже надав Євросоюз через Європейський фонд сталого розвитку.

Як повідомлялося, раніше ЄБРР дозволив НЕК "Укренерго" змінити призначення кредиту на 50 млн євро для екстреної підтримки ліквідності, за умови отримання гарантії від Європейського фонду сталого розвитку.

Компанія вказувала, що кредит ЄБРР на суму 50 млн євро буде спрямований на покриття дефіциту коштів в умовах недостатнього рівня платежів учасниками ринку за послуги компанії з передачі електроенергії та диспетчерського управління.

Ключовими напрямками використання перепрофільованих коштів кредиту будуть фінансування невідкладних операційних витрат "Укренерго", розрахунки за технологічні втрати в мережі, оплата за допоміжні послуги на ринку електроенергії, розрахунки за електроенергію, вироблену за "зеленим тарифом".