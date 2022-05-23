Криворізький комбінат Ахметова та Коломойського отримав 4 мільярди прибутку

ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат" (КЗРК) за підсумками 2021 року збільшило чистий прибуток у 2,37 раза порівняно з 2020 роком – до 4,02 млрд грн.

Згідно з річним звітом КЗРК, чистий дохід підприємства на тлі високих світових цін на залізну руду зріс на 68,9% порівняно з попереднім роком – до 11,16 млрд грн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

КЗРК у 2021 році виробив 4,3 млн тонн товарної залізної руди із середнім вмістом заліза 58,32%.

У звіті зазначається, що минулого року 30% товарної руди постачалося на ММК ім. Ілліча у Маріуполі. У першому кварталі 2022 року ця частка знизилася до 18%.

Водночас у поточному році КЗРК розпочав постачання сировини на "Запоріжсталь" (у першому кварталі відвантажено 5,6% загального обсягу), а також наростив постачання на "Каметсталь" та закордонним клієнтам, насамперед – до Словаччини та Чехії.

У 2022 році, з урахуванням коригування планів через військову агресію РФ, очікується виробництво товарної залізної руди в обсязі 4,33 млн тонн, обсяг реалізації – 4,6 млн тонн. У тому числі на внутрішній ринок планується спрямувати 1,55 млн тонн, на експорт – 3,05 млн тонн.

Комбінат розраховує отримати у 2022 році 3,98 млрд грн чистого прибутку за чистого доходу 12,42 млрд грн.

Фактична чисельність персоналу на КЗРК на кінець березня-2022 становила 6451 осіб, до лав ЗСУ викликані 630 осіб.

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Як повідомлялося, ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат" (КЗРК) за підсумками 2020 року збільшило чистий прибуток на 7,1% порівняно з 2019 роком – до 1,7 млрд грн, підприємство направило на виплату дивідендів 8,84 млрд грн нерозподіленого прибутку за 2013-2020 роки.

Підприємство спеціалізується на підземному видобутку залізняку. Виробляє агломераційну руду з вмістом заліза 56-63,5% для виробництва агломерату, а також доменну руду з вмістом заліза 46-50% для виробництва чавуну.

За даними на кінець 2021 року, основним акціонером КЗРК є компанія Starmill Limited (Кіпр), якій належить 99,8812% його акцій. Через кіпрську компанію КЖРК належить групі "Метінвест" Ріната Ахметова та Вадима Новінського, а також групі "Приват" Ігоря Коломойського та партнерів, яка й здійснює операційне управління підприємством.