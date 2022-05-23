Аграрії забезпечені засобами для захисту рослин на 75%, – Мінагрополітики

Середній рівень забезпеченості сільськогосподарських підприємств засобами захисту рослин (ЗЗР) в Україні станом на 20 травня 2022 року становить 75%, порівняно з березнем цей показник знизився на 9 п.п.

Про це йдеться в презентації Міністерства аграрної політики й подовольства, передає Інтерфакс-Україна.

Загалом у країні доступно 20,6 тис. тонн ЗЗР за загальної потреби у 32 тис. тонн.

За даними відомства, повністю забезпечена ЗЗР Вінницька область, близька до цього показника Кіровоградська (99%), Закарпатська (98%), Полтавська та Дніпропетровська (по 97%), Житомирська (96%) та Волинська (92%) області.

Майже забезпечені ЗЗР Івано-Франківська (87%), Хмельницька (86%), Сумська (85%), Черкаська (84%) та Одеська (81%) області.

Найбільший брак засобів захисту рослин відзначається у Запорізькій та Донецькій (по 23%), Рівненській (29%), Чернівецькій та Херсонській (по 34%), Київській (39%), Харківській (45%) та Миколаївській областях (51%).

Як повідомлялося, Мінагрополітики у березні оцінило рівень забезпеченості ЗЗР українських аграріїв у 84%.