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Росія відкликала заявку на проведення Всесвітньої виставки у Москві

кремль

Росія відкликала кандидатуру Москви на право проведення Всесвітньої виставки Expo-2030.

Як уточнили у російському МЗС, відповідне повідомлення в установленому порядку передано до Міжнародного бюро виставок 23 травня, пише Інтерфакс.

В МЗС РФ пояснили таке рішення відсутністю шансів Москви отримати право на проведення Expo-2030 на тлі конкуренції з іншими чотирма кандидатами.

Як повідомлялося, наразі триває виставка "Експо-2020" у Дубаї, де Україна вперше представила окремий павільйон.

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виставка (32) росія (14183) експорт (3826)


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23.05.2022 21:48 Відповісти

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