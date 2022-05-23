Росія відкликала заявку на проведення Всесвітньої виставки у Москві
Росія відкликала кандидатуру Москви на право проведення Всесвітньої виставки Expo-2030.
Як уточнили у російському МЗС, відповідне повідомлення в установленому порядку передано до Міжнародного бюро виставок 23 травня, пише Інтерфакс.
В МЗС РФ пояснили таке рішення відсутністю шансів Москви отримати право на проведення Expo-2030 на тлі конкуренції з іншими чотирма кандидатами.
Як повідомлялося, наразі триває виставка "Експо-2020" у Дубаї, де Україна вперше представила окремий павільйон.
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ПРАВДИВЫЙ
показати весь коментар23.05.2022 21:48 Відповісти Мені подобається 0
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