Українці збільшили інвестиції у військові облігації уряду, – Мінфін

Міністерство фінансів України з початку повномасштабного нападу Росії провело 33 аукціони з продажу військових облігацій, залучивши до державного бюджету майже 67,4 млрд грн, близько $144,1 млн та 176,5 млн євро.

Про це свідчать дані депозитарію Національного банку України.

Найбільший портфель військових ОВДП, як і раніше, сконцентрований серед банків – первинних дилерів. Водночас минулого тижня кількість вкладників серед громадян та бізнесу збільшилася з 58,1 тис. до 67 тис.

Станом на 23 травня 2022 року обсяг вкладень українських громадян та бізнесу у військові облігації становить:

майже 6,8 млрд грн (близько 10% від загального обсягу придбаних військових ОВДП номінованих у гривні);

$49,5 млн (майже 35% від загального обсягу військових ОВДП номінованих у доларах США);

26,2 млн євро (близько 15% від загального обсягу ОВДП номінованих у євро).

Обсяг вкладень нерезидентів у військові ОВДП становить 300,4 млн грн.

У Нацбанку нагадали, що сьогодні кожен охочий може доєднатися до купівлі військових ОВДП та підтримати у такий спосіб фінансову оборону України.

Як повідомлялося, 10 травня Мінфін розмістив військові облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на 4,74 млрд гривень.

3 травня Мінфін залучив 5,65 млрд гривень та $50,32 млн, що загалом становить 7,12 млрд грн в еквіваленті.

26 квітня Мінфін зміг розмістити номіновані в гривні облігації на 12,99 млрд грн, що стало найбільшою сумою, залученою від продажу облігацій з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

19 квітня Мінфін розмістиі номіновані в гривні облігації всього на 156,4 млн грн, однак залучив ще 3,44 млрд грн (в еквіваленті) від продажу цінних паперів, номінованих у валюті.

12 квітня Міністерство фінансів змогло розмістити номіновані в гривні облігації на 6,17 млрд грн.

5 квітня Мінфін зміг розмістити військові облігації в гривні лише на 963,53 млн грн, проте розмістив номіновані у іноземній валюті цінні папери на 143,38 млн євро.

29 березня Міністерство фінансів змогло розмістити номіновані в гривні військові облігації на 3,33 млрд грн.

22 березня Мінфін розмістив номіновані в гривні облігації на 6,04 млрд грн.