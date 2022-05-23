В Росії різко зріс попит на кнопкові телефони, – дослідження

Імпорт кнопкових телефонів до Росії у першому кварталі 2022 року зріс на 43%, водночас імпорт смартфонів скоротився на 14%.

Згідно зі звітом консалтингової компанії GS Group, у натуральному вираженні імпорт кнопкових телефонів склав 3,5 млн штук, смартфонів – 6,8 млн штук, повідомляє російський Інтерфакс.

Продажі кнопкових телефонів в РФ зросли з 3 млрд рублів до 4 млрд рублів, проте сталося це тільки за рахунок зростання кількості пристроїв (на 43%).

"Кнопкові мобільні телефони – це єдиний сегмент, де реальні ціни впали (на 2% в рублях і на 16% – у доларах)", – зазначає GS Group.

Загалом до Росії в січні-березні ввезли 10,3 млн мобільних телефонів, що відповідає обсягу імпорту в 2020 і 2021 році. Однак частка смартфонів у загальному обсязі впала до 66% із 76% у першому кварталі 2021 року.

"Фактично ринок повернувся до пропорції 2018 року", – вказують GS Group.

У компанії вважають, що падіння частки смартфонів пов’язане з припиненням постачання в РФ продукції ряду відомих світових брендів (Apple, Samsung та ряд інших), російська влада планує частково вирішити цю проблему за рахунок паралельного імпорту техніки через треті країни.

За оцінкою GS Group, оборот російського ринку смартфонів у першому кварталі 2022 року становив 193 млрд рублів (ринкові ціни з урахуванням усіх комісій та ПДВ), з урахуванням кнопкових телефонів – 197 млрд рублів. Витрати на смартфони у Росії зросли на 10%. Падіння обсягів у штуках на 14% компенсувало зростання цін на 27%, зокрема за рахунок зростання курсу валют на 16%.

Лідером по виручці за рахунок високої ціни пристроїв поки залишається Apple – 43% (85 млрд рублів), приблизно такий же обсяг (44%) займають інші три лідери: Samsung (20%, 39 млрд рублів), Xiaomi (17%, 34 млрд рублів) та Realme (8%, 15 млрд рублів).