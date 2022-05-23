У Києві відновили роботу найдовшого трамвайного маршруту

Відсьогодні, 23 травня, відновлено роботу трамвайного маршруту № 12 від Контрактової площі до Пущі-Водиці (14 лінія), який відомий як найдовший та найстаріший у місіті.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, інформує пресслужба столичної адміністрації.

"Нещодавно фахівці "Київпастрансу" завершили відновлення трамвайного полотна, яке було пошкоджено під час бойових дій на околицях міста. А на вихідних протестували та відкорегували роботу маршруту. Інтервал руху на лінії становитиме 20 хвилин", – розповів Поворозник.

Він додав, що відсьогодні також відновлено роботу тролейбусного маршруту №16К від вулиці Щусєва до Майдану Незалежності з інтервалом руху 15-20 хвилин.

"Наступним місто планує відновити тролейбусний маршрут №18. Це стане можливим після відновлення контактної лінії, яку було пошкоджено внаслідок ракетного обстрілу", – додав Поворозник.