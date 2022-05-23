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Угорщина заявила про готовність допомогти Україні з експортом зерна

зерно,экспорт

Міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь заявив про готовність Будапешта допомогти Україні у вирішення ситуації з експортом заблокованого зерна.

Про це повідомляє Telex, передає Європейська правда.

"У нас надзвичайна ситуація, я можу це сказати. В Україні посівні площі зменшилися, кількість посівів зменшилась, і ми не можемо зібрати врожай. Ми дуже наполегливо працюємо над тим, щоб відкрити шлях для українського зерна до решти світу по суші", – сказав Надь.

Міністр зазначив, що вплив російсько-української війни в Угорщині відчувається не в дефіциті запасів продовольства, а в зростанні цін.

Тому уряд Угорщини працює над створенням можливостей для експорту української продукції по всьому світу.

Раніше повідомлялося, що у США розглядають тимчасове призупинення санкцій проти Білорусі, щоб спонукати самопроголошеного президента Олександра Лукашенка погодитись дозволити експорт зерна з України через білоруську залізницю до портів країн Балтії.

За словами президента України Володимира Зеленського, ворог заблокував в українських портах 22 млн тонн продовольства.

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Угорщина (550) зерно (1868) експорт (3826) зернові (1151)


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а я би відмовився від "помочі" отих під@р@сів (інакше не скажеш) тільки за те, шо вони нам постійно підкидують різні пакості.
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23.05.2022 21:14 Відповісти

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