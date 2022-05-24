"Нафтогаз" змінив керівника "Укртранснафти" (оновлено)

Кабінет міністрів погодив рішення правління НАК "Нафтогаз України" щодо звільнення генерального директора АТ "Укртранснафта" Миколи Гавриленка.

Відповідне розпорядження уряду №410-р від 23 травня оприлюднили на "Урядовому порталі".



Відповідно до нього, новим гендиректором компанії призначено Володимира Цепенду, який має досвід роботи в АТ "Укртрансгаз" у сфері закупівель та капітального будівництва.



Зазначимо, що Гавриленко очолював "Укртранснафту" з кінця 2015 року.

Пізніше в НАК "Нафтогаз України" уточнили, що Гавриленко вже припинив свою роботу на посаді генерального директора АТ "Укртранснафта", де його замінив Цепенда.

"Перед новим керівником стоїть невідкладна і критично важлива задача – бути одним із головних чинників розв’язання паливної кризи в Україні впродовж наступних тижнів", – зазначається у повідомленні пресслужби НАК.

В "Нафтогазі" додали, що до цього призначення Володимир Цепенда понад дев’ять років працював на підприємствах групи, не уточнюючи займаних ним посад. Однак, за даними ЗМІ, до останнього часу Цепенда працював начальником управління закупівель "Укртрансгазу".

За даними директора консалтингового агентства "А-95" Сергія Куюна, наразі "Нафтогаз" веде активні переговори з угорською нафтопереробною компанією MOL про відновлення роботи магістрального нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок" у реверсному режимі. Цей трубопровід раніше використовувався оточенням Віктора Медведчука для імпорту дизпалива з Росії, однак минулого року після запровадження проти нього санкцій об’єкт передали в управління "Укртранснафті".

Детальніше читайте у колонці Сергія Куюна: Чому уряд звільнив голову "Укртранснафти" і до чого тут Орбан

Як повідомлялося, 13 травня Кабінет міністрів ухвалив рішення про передачу мережі АЗС Glusco, яку пов’язували з оточенням Віктора Медведчука, в управління НАК "Нафтогаз України". Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначав, що йдеться про 172 заправки компанії Glusco.

Мережа АЗС Glusco сформована на базі роздрібного бізнесу компанії "Роснефть", яку у 2016 році викупила швейцарська Proton Energy Group S.A. через споріднену Glusco Energy S.A. ТОВ "Глуско Україна" раніше стало ексклюзивним постачальником зрідженого газу із заводів російської "Роснефти" та найбільшим імпортером цього палива в Україну.

Glusco Energy S.A., як і Proton Energy S.A., офіційно належали ізраїльському бізнесмену Нісану Мойсеєву, який визнавав, що є другом Віктора Медведчука – кума президента Росії Володимира Путіна. Водночас наявність спільного бізнесу із Медведчуком Моїсеєв заперечував.