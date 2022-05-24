В Україні офіційно запуститься Xbox, – Мінцифри

Український уряд співпрацюватиме з Microsoft щодо документування воєнних злочинів РФ. Крім того, в Україні офіційно запуститься гральний сервіс Xbox.

Про це у Telegram повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров за результатами зустрічі з президентом Microsoft Бредом Смітом у Давосі.

За його словами, в Xbox з'являться українські акаунти, а в консолей – українська мова.

Також команда Microsoft планує допомогти цифровій індустрії Україні під час відбудови.

"З Microsoft ми співпрацюємо вже давно, і вони активно підтримують Україну під час війни: стали однією з перших компаній, що на початку березня призупинила всі нові продажі продуктів і послуг у Росії та надала безоплатні хмарні сервіси для України до кінця 2022 року", – зазначив Федоров.

Зазначається, що загалом у компанії підрахували, що своїми ініціативами надали Україні цифрової підтримки на $242 млн. Зокрема йдеться про фінансові гранти, промокампанії, безоплатний доступ до продуктів та сервісів компанії, обладнання.