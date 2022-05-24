В Україні офіційно запуститься Xbox, – Мінцифри
Український уряд співпрацюватиме з Microsoft щодо документування воєнних злочинів РФ. Крім того, в Україні офіційно запуститься гральний сервіс Xbox.
Про це у Telegram повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров за результатами зустрічі з президентом Microsoft Бредом Смітом у Давосі.
За його словами, в Xbox з'являться українські акаунти, а в консолей – українська мова.
Також команда Microsoft планує допомогти цифровій індустрії Україні під час відбудови.
"З Microsoft ми співпрацюємо вже давно, і вони активно підтримують Україну під час війни: стали однією з перших компаній, що на початку березня призупинила всі нові продажі продуктів і послуг у Росії та надала безоплатні хмарні сервіси для України до кінця 2022 року", – зазначив Федоров.
Зазначається, що загалом у компанії підрахували, що своїми ініціативами надали Україні цифрової підтримки на $242 млн. Зокрема йдеться про фінансові гранти, промокампанії, безоплатний доступ до продуктів та сервісів компанії, обладнання.
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