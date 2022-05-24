Банки залишаються операційно прибутковими попри війну, – Нацбанк

Банківський сектор залишається операційно прибутковим, незважаючи на нижчі темпи зростання операційних доходів та збільшення операційних витрат унаслідок воєнних дій.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Зазначається, що чистий операційний прибуток за результатами чотирьох місяців 2022 року зріс на 10% р/р, попри скорочення цього показника у березні-квітні.

Водночас банки сформували значні обсяги резервів під очікувані збитки через наслідки війни. Відрахування в резерви зросли у 7 разів порівняно з січнем-квітнем 2021 року – до 32,7 млрд грн, із них 83% або 27 млрд грн були сформовані в березні-квітні.

У Нацбанку додали, що загальне зниження бізнес-активності з початку повномасштабної війни призвело до падіння попиту на кредити й банківські послуги та спричинило зниження сум розрахунків – ключової бази комісійних доходів банків.

"Запровадження банками кредитних канікул та зниження комісії за користування своїми послугами також негативно відобразилося на доходах фінустанов. Чистий комісійний дохід скоротився в січні-квітні на 22% р/р; зростання чистого процентного доходу в квітні становило 18% порівняно з 35% за січень-лютий 2022 року", – йдеться у повідомленні.

У результаті чистий збиток банківського сектору за перші чотири місяці цього року становив 7,4 млрд грн, водночас ще у січні-лютому банки працювали з чистим прибутком у 9,9 млрд грн.

Доходи банків у січні-квітні зросли на 11% у річному вимірі до 88,6 млрд грн, витрати – на 53% до 96 млрд грн.