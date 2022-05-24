БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
331 0

На російському ринку продовжують працювати 580 іноземних компаній, – Кулеба

кулеба

Ще 580 іноземних компаній залишаються працювати на ринку Росії і ведуть там бізнес як і раніше, тоді як вийшли з Росії або припинили операції 1 439 міжнародних компаній з 70 країн і 55 різних індустрій.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі в Instagram, передає Інтерфакс-Україна.

"Зараз на радарі МЗС є ще 580 компаній, які продовжують із Росії так званий business as usual, тобто вдають, що нічого не трапилося", – сказав він.

Міністр додав, що МЗС направило у вісім найбільших міжнародних корпорацій прохання припинити роботу в Росії, це системні гравці на російському ринку. Не отримавши реакцію, міністерство має намір продовжити роботу з ними в іншій площині.

"Ми не можемо їм наказати – виходьте. Але треба працювати з різних боків", – наголосив Кулеба.

Як повіідомлялося, згідно з даними R&D центру YouControl, найбільше російський ринок залишають компанії з Австралії та Норвегії, найменше – Туреччини та Китаю.

Автор: 

бізнес (1167) росія (14183) Кулеба Дмитро (144)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 