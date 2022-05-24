Airbnb планує частково згорнути бізнес у Китаї, – ЗМІ

Компанія Airbnb влітку планує згорнути свою роботу з бронювання житла всередині Китаю.

Як зазначають джерела CNBC, китайський офіс зосередиться на обслуговуванні виїзного туризму в країні.

Компанія планує повідомити про це співробітникам в країні вже у вівторок вранці в Пекіні.

"Airbnb офіційно запустив свій бізнес у материковому Китаї в 2016 році і зіткнувся зі зростаючою конкуренцією з боку місцевих гравців. Джерела кажуть, що цей сегмент був дорогим і складним в експлуатації. Пандемія посилила ці проблеми та посилила їх вплив", – зазначають журналісти.

Останні роки робота компанії на місці приносила не більше 1% від загального доходу

Джерела видання розповіли, що послуги для китайських мандрівників, які виїжджають за кордон, давали сервісу більше можливостей заробити і компанія зосередить зусилля на обслуговуванні виїзного туризму.

Airbnb відмовилася коментувати ситуацію.