"Укрзалізниця" перевезла понад 100 тисяч тонн гуманітарки з початку повномасштабної війни

"Укрзалізниця" перевезла понад 100 тисяч тонн гуманітарного вантажу з початку вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомив очільник компанії Олександр Камишін у Telegram.

"До перших евакуаційних поїздів, якими ми привозили наших громадян зі сходу на захід, приїжджали волонтери і привозили гуманітарку. Їжу, одяг, медикаменти. Вантажили все це в пасажирські вагони і поїзди мчали назад на схід", – згадав він.

За словами Камишіна, у пасажирських вагонах перевезли понад 10 тис. тонн гуманітарної допомоги. Іноді залізничники перевозили в пасажирських вагонах по 700 тонн гуманітарки за добу.

"А потім ми повезли гуманітарку вже у вантажних вагонах та контейнерах. І тут вже підключились наші закордонні партнери, в першу чергу із Польші, а потім і з інших країн. І станом на вчора ми перевезли вже більше 5 000 вантажних вагонів з гуманітаркою", – зазначив він.

Загалом залізницею перевезли більше 100 тисяч тонн гуманітарки в пасажирських, вантажних вагонах, та в контейнерах.