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Швейцарський концерн Sulzer йде з російського ринку

sulzer

Швейцарська промислова інженерно-виробнича компанія Sulzer вирішила ініціювати процес виходу з російського ринку.

Про це йдеться у заяві компанії.

"Процес продажу розпочнеться негайно і слідує за оголошенням Sulzer на початку року про те, що вона вже значно скоротила ділову діяльність в Росії.

Правління шкодує про необхідність цього рішення після десятиліть діяльності в Росії, але після ретельного розгляду можливих варіантів приходить до висновку, що це найкраще рішення для всіх зацікавлених сторін", – зазначили в компанії.

Також Sulzer заявив про бажання "продовжувати підтримувати 300 співробітників у Росії в цьому процесі".

Sulzer випускає насоси, верстати та інше промислове обладнання для нафтової, нафтохімічної, целюлозно-паперової та інших галузей, а також займається їх сервісним обслуговуванням. Портфель замовлень за 2021 рік становив близько 3,2 млрд швейцарських франків.

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