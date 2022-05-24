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"Укрзалізниця" змінить розклад поїзда з польського Перемишля

укрзалізниця,експрес,прикарпатський

З 12 червня час відправки Інтерсіті+ №706 з Перемишля зміщується на 10:15 замість 8:00. Це дасть можливість зручнішої пересадки з польського Інтерсіті №83173 Вроцлав – Перемишль.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"АТ "Укрзалізниця" робить зручнішим повернення додому для українців у Вроцлаві, Катовіце, Кракові та Жешуві", – йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що прибуття цього поїзду до Львова очікується о 13:10, до Тернополя – о 15:24, до Хмельницького – о 17:14, до Вінниці – о 19:19, до Києва – о 22:34.

Водночас через те, що прибуття до столиці буде впритул до початку комендантської години, "Укрзалізниця" організує додатковий рейс кільцевої електрички для безпечної доставки українців додому.

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