Українські вчителі отримають 43 тисячі ноутбуків від Google, – Мінцифри

Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством освіти та науки домовилися про партнерство з Google for Education, що передбачає передачу Україні 43 тис. ноутбуків Chromebook для викладачів.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Зазначається, що це допоможе викладачам продовжувати освітній процес під час війни. Партнером проєкту також виступить ЮНЕСКО.

У Мінцифри додали, що через війну мільйони українців змушені залишити свої домівки, а тисячі закладів освіти постраждали від бомбардувань та обстрілів. Понад 3,7 млн учнів зараз навчаються дистанційно.