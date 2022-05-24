Українські вчителі отримають 43 тисячі ноутбуків від Google, – Мінцифри
Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством освіти та науки домовилися про партнерство з Google for Education, що передбачає передачу Україні 43 тис. ноутбуків Chromebook для викладачів.
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
Зазначається, що це допоможе викладачам продовжувати освітній процес під час війни. Партнером проєкту також виступить ЮНЕСКО.
У Мінцифри додали, що через війну мільйони українців змушені залишити свої домівки, а тисячі закладів освіти постраждали від бомбардувань та обстрілів. Понад 3,7 млн учнів зараз навчаються дистанційно.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль