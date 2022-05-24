Нацбанк зобов'язав банки надавати інформацію про критичний імпорт

Національний банк України (НБУ) зобов'язав банки до 16:00 п’ятниці, 27 травня надати на пошту регулятора оновлену та розширену інформацію про критичний імпорт за період з початку війни до 26 травня.

В НБУ попередили, що надалі банки будуть щотижня подавати відповідну інформацію, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зокрема, банки зобов'язані інформувати про договори у разі виявлення в них ознак приховування реального бенефіціара-резидента РФ, змін в учасниках фіноперації з метою зняття коштів резидента РФ, а також маскування уникнення санкцій до російських громадян шляхом використання контрольованих РФ резидентів інших країн, у тому числі Республіки Білорусь.

Як повідомлялося, після початку повномасштабної військової агресії Росії 24 лютого Кабмін того ж дня постановою №153 визначив перелік товарів критичного імпорту, для закупівлі якого Національний банк України дозволяє купувати валюту. З того часу уряд понад 10 разів змінював цей перелік.

За даними НБУ, до середини квітня перелік товарів критичного імпорту покривав близько 88% всього імпорту в Україну в 2021 році. У той же час Нацбанк поки що не закликає відмовлятися від нього, оскільки цей перелік містить ще й послуги, які складніше піддаються аналізу та обліку.