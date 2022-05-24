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Новини
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В Україну завезли 94 тисячі авто з пільговим розмитненням

авто,контрабанда,машина,евробляхи

За даними Державної митної служби, за період з 9 квітня по 19 травня в Україну без сплати мит та акцизу ввезено 94 420 авто середньою вартістю $4 632 за одиницю.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

Він уточнив, що середній рік випуску ввезених авто – 2008, а загальна суму наданих пільг зі сплати податків і мита при їх ввезенні оцінюється у 10,5 млрд грн.

В Україну завезли 94 тисячі авто з пільговим розмитненням 01

Депутат також оприлюднив перелік найбільш популярних марок ввезених автомобілів:

  • Volkswagen Passat – 5654 авто;
  • Volkswagen Golf – 4542;
  • Skoda Octavia – 3483;
  • Audi A6 – 2 414;
  • Volkswagen Touran – 2 309;
  • Renault Megane – 2 302;
  • Audi A4 – 2 282;
  • Opel Zafira – 2 088;
  • Ford Focus – 1 863;
  • Opel Astra – 1 782.

В Україну завезли 94 тисячі авто з пільговим розмитненням 02

Водночас також зафіксовані випадки ввезення елітних авто, найдорожчими з яких стали два Mercedes-Benz G500 вартістю $290 тис. кожен, Mercedes-Benz G63 вартістю $248 тис, Ferrari Roma за $221 тис, McLaren 570S Spider за $186 тис. та Toyota Land Cruiser 200 за $177 тис.

Нагадаємо, 6 квітня набув чинності прийнятий Верховною Радою у березні закон, яким звільнено від ввізного мита та ПДВ імпорт товарів в Україну для бізнесу, а також повністю звільнено від оподаткування імпорт транспортних засобів громадянами. Водночас сплачується лише збір на обов'язкове державне пенсійне страхування.

Однак вже наприкінці квітня голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев та низка інших депутатів від "Слуги народу" ініціювали законопроєкт, яким скасовуються пільги з ПДВ, акцизу та мита при ввезені транспортних засобів.

Його автори вказують, що дія норм про звільнення від оподаткування ввізним митом, акцизним податком та ПДВ ввезення автомобілів негативно впливає на надоходження до бюджету, при цьому зафіксовано непоодинокі випадки ввезення авто преміум класу.

Автор: 

авто (4123) імпорт (2314) пільги (273) євробляхи (101) Железняк Ярослав (88)


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И таможня ,,сработала,, без задержек
А военные грузы гуманитарка топливо там проблемы
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24.05.2022 15:59 Відповісти
Ну чудово ж, а тут можна на них накупити шин і дисків https://goroshina.ua/ сайт
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24.05.2022 16:21 Відповісти
В Україні 80+ відсотків водів - це чоловіки. Приймаючи цей загон, зелені виродки, розділили громадян на два сорта: перший - це ті хто можуть виїхати закордон і пригнати авто (максимум 10% від водіїв), другий - ті хто не може виїхати із-за військового стану (таких 90%). Не важко здогадатися, що виграли з такої загонотворчості - бариги. Вони мало того, що зі збільшенням попиту, збільшили ціни за послуги пригону, при цьому вартість авто на ринку не зменшується пропорційно зниженню податків. При цьому, бюджет втратив колосальні суми від ненадходжень мит. Ну і вишенка на торті - Феррарі, макларени, мерседеси та інші, вартість розмитнення яких сотні тисяч гривень заїхали в країну нашару причому власники таких авто легко можуть собі дозволити оплатити митниці. Тому я вважаю що зелені виродки - це ракова пухлина на тілі економіки країни
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24.05.2022 17:54 Відповісти
Кому війна,а кому «бізнес на крові»!!!???Чому вони не воюють???Чому вони ,хоча би,не в теробороні!!!???…Вилучити ВСІ авто на користь держави!!!Так має бути під час війни…
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24.05.2022 20:10 Відповісти
Кому война, кому мать родная! Есть люди, а есть мразота. Это о тех *********, что под шумок тащат в страну дорогие тачки для себя!Не пускать или конфисковывать в пользу ВСУ!
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24.05.2022 20:19 Відповісти

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