В Україну завезли 94 тисячі авто з пільговим розмитненням

За даними Державної митної служби, за період з 9 квітня по 19 травня в Україну без сплати мит та акцизу ввезено 94 420 авто середньою вартістю $4 632 за одиницю.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

Він уточнив, що середній рік випуску ввезених авто – 2008, а загальна суму наданих пільг зі сплати податків і мита при їх ввезенні оцінюється у 10,5 млрд грн.

Депутат також оприлюднив перелік найбільш популярних марок ввезених автомобілів:

Volkswagen Passat – 5654 авто;

Volkswagen Golf – 4542;

Skoda Octavia – 3483;

Audi A6 – 2 414;

Volkswagen Touran – 2 309;

Renault Megane – 2 302;

Audi A4 – 2 282;

Opel Zafira – 2 088;

Ford Focus – 1 863;

Opel Astra – 1 782.

Водночас також зафіксовані випадки ввезення елітних авто, найдорожчими з яких стали два Mercedes-Benz G500 вартістю $290 тис. кожен, Mercedes-Benz G63 вартістю $248 тис, Ferrari Roma за $221 тис, McLaren 570S Spider за $186 тис. та Toyota Land Cruiser 200 за $177 тис.

Нагадаємо, 6 квітня набув чинності прийнятий Верховною Радою у березні закон, яким звільнено від ввізного мита та ПДВ імпорт товарів в Україну для бізнесу, а також повністю звільнено від оподаткування імпорт транспортних засобів громадянами. Водночас сплачується лише збір на обов'язкове державне пенсійне страхування.

Однак вже наприкінці квітня голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев та низка інших депутатів від "Слуги народу" ініціювали законопроєкт, яким скасовуються пільги з ПДВ, акцизу та мита при ввезені транспортних засобів.

Його автори вказують, що дія норм про звільнення від оподаткування ввізним митом, акцизним податком та ПДВ ввезення автомобілів негативно впливає на надоходження до бюджету, при цьому зафіксовано непоодинокі випадки ввезення авто преміум класу.