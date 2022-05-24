Євросоюз затвердив четвертий транш військової допомоги Україні на 500 мільйонів євро

Рада Європейського Союзу ухвалила виділення четвертого траншу з Європейського фонду миру (EPF) у розмірі 500 млн євро для підтримки українських військових.

Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.



Після ухвалення цього року трьох траншів військової підтримки на загальну суму 1,5 млрд, четвертий транш збільшить загальну суму до 2 млрд євро.



Як зазначив Верховний представник із закордонних справ і політики безпеки ЄС Жозеп Боррель, обсяг обладнання, яке буде надано в новому пакеті підтримки, відповідає поточним пріоритетам, висловленим українським урядом.

Так, із нового траншу 490 млн євро підуть на військову техніку, призначену для нанесення летальних ударів в оборонних цілях. Ще 10 млн євро призначені на покриття витрат на надання обладнання та постачання індивідуального захисту, аптечок, і палива.

Зазначається, що попередні транші були погоджені 28 лютого, 23 березня та 13 квітня 2022 року.