Українські переселенці за місяць витратили в Європі з карток $2 мільярди

У квітні українці, що виїхали за кордон через розв’язану Росією війну, витратили там близько $2 млрд, розраховуючись або знімаючи готівку з карток українських банків.

Цю інформацію підтвердили в пресслужбі Національного банку України (НБУ), повідомляє "Forbes Україна".

За даними Нацбанку, 80% коштів з витрачених у квітні $2 млрд – це оплата товарів у pos-терміналах торговельних мереж та отримання готівки.

Найбільше коштів, розраховуючись картками, наші громадяни витрачали на:

17% – оплату товарів у продуктових магазинах/супермаркетах;

11% – купівлю непродовольчих товарів;

8% – оплату послуг готелів;

5% – операції на АЗС;

4% – розрахунки у закладах харчування.

Порівняно з минулим роком, витрати з карток українських банків за кордоном у квітні зросли приблизно у 3-4 рази. За даними міністерки соціальної політики Марини Лазебної, понад 5 млн українців з початку війни виїхали за межі країни. З них 4,5 млн – до країн-сусідів, у тому числі понад 2 млн – до Польщі.

"Враховуючи кількість біженців, виходить, що кожен українець вкладає в економіку європейських країн по $400 на місяць", – констатує представник України у Світовому банку Роман Качур.

За розрахунками Нацбанку, з урахуванням даних ООН про 6,4 млн біженців, кожен українець у квітні розрахувався карткою в середньому на $125 (в еквіваленті) та зняв приблизно $150 готівки в банкоматі.

У "Приватбанку" уточнили, що його клієнти витратили зі своїх платіжних карток у торгових мережах за кордоном близько $700 млн з початку війни, не уточнивши об’єму операцій зі зняття валюти.

У monobank повідомили, що за березень-квітень наземні торгові операції клієнтів за кордоном становили $159 млн (за офіційним курсом НБУ – $29,25).

monobank також надав дані про те, скільки й у яких країнах українці витрачають свої кошти. Найбільше клієнти monobank витрачають у Польщі, Німеччині та Чехії. Але якщо дивитись на середній чек транзакції, то лідерами є Австрія (майже 28 євро), Італія (27 євро) та Іспанія (24 євро), а найменше – у Польщі (13,3 євро).

Як повідомлялося, за останніми даними Нацбанку України станом на середину травня, щоденний обсяг операцій за кордоном за гривневими картками, емітованими в Україні, становить близько $100 млн, що створює значний тиск на резерви країни