БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
2 191 5

Українські переселенці за місяць витратили в Європі з карток $2 мільярди

деньги,валюта,нбу,гривня,доллар,гривна,карта,карточка,копейка,копейки,гривны,кредитка

У квітні українці, що виїхали за кордон через розв’язану Росією війну, витратили там близько $2 млрд, розраховуючись або знімаючи готівку з карток українських банків.

Цю інформацію підтвердили в пресслужбі Національного банку України (НБУ), повідомляє "Forbes Україна".

За даними Нацбанку, 80% коштів з витрачених у квітні $2 млрд – це оплата товарів у pos-терміналах торговельних мереж та отримання готівки.

Найбільше коштів, розраховуючись картками, наші громадяни витрачали на:

  • 17% – оплату товарів у продуктових магазинах/супермаркетах;
  • 11% – купівлю непродовольчих товарів;
  • 8% – оплату послуг готелів;
  • 5% – операції на АЗС;
  • 4% – розрахунки у закладах харчування.

Порівняно з минулим роком, витрати з карток українських банків за кордоном у квітні зросли приблизно у 3-4 рази. За даними міністерки соціальної політики Марини Лазебної, понад 5 млн українців з початку війни виїхали за межі країни. З них 4,5 млн – до країн-сусідів, у тому числі понад 2 млн – до Польщі.

"Враховуючи кількість біженців, виходить, що кожен українець вкладає в економіку європейських країн по $400 на місяць", – констатує представник України у Світовому банку Роман Качур.

За розрахунками Нацбанку, з урахуванням даних ООН про 6,4 млн біженців, кожен українець у квітні розрахувався карткою в середньому на $125 (в еквіваленті) та зняв приблизно $150 готівки в банкоматі.

У "Приватбанку" уточнили, що його клієнти витратили зі своїх платіжних карток у торгових мережах за кордоном близько $700 млн з початку війни, не уточнивши об’єму операцій зі зняття валюти.

У monobank повідомили, що за березень-квітень наземні торгові операції клієнтів за кордоном становили $159 млн (за офіційним курсом НБУ – $29,25).

monobank також надав дані про те, скільки й у яких країнах українці витрачають свої кошти. Найбільше клієнти monobank витрачають у Польщі, Німеччині та Чехії. Але якщо дивитись на середній чек транзакції, то лідерами є Австрія (майже 28 євро), Італія (27 євро) та Іспанія (24 євро), а найменше – у Польщі (13,3 євро).

Українські переселенці за місяць витратили в Європі з карток $2 мільярди 01

Як повідомлялося, за останніми даними Нацбанку України станом на середину травня, щоденний обсяг операцій за кордоном за гривневими картками, емітованими в Україні, становить близько $100 млн, що створює значний тиск на резерви країни

Автор: 

банки (6954) валюта (2163) курс (1494) НБУ (9266) карта (227) Приватбанк (1781)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
дать би їм рємня
показати весь коментар
24.05.2022 15:14 Відповісти
а гетманцевым хер на палочке
показати весь коментар
24.05.2022 19:08 Відповісти
Ну потратили - громко сказано. Там целые туры устраивали - поездки в ЕС для снятия налички по фиксированному Нацбанком курсу и последующей сдачей валюты в наших местных обменках. И так по кругу
показати весь коментар
24.05.2022 19:31 Відповісти
якщо ще порахувати ввезені , то вийде непоганий відтік капіталу за кордон! молодці !!! а потім ходять і клянчать по 100 млн! тьху!
показати весь коментар
24.05.2022 20:14 Відповісти
Гуляй, "патріоти"!
показати весь коментар
24.05.2022 20:30 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 