Російські депутати дозволили уряду витрачати кошти із резервного фонду Путіна

Державна дума РФ ухвалила закон, який дозволяє за рішенням російського уряду та без внесення поправок до бюджету спрямовувати кошти Фонду національного добробуту (ФНБ) у 2022 році на забезпечення збалансованості (покриття дефіциту) федерального бюджету.

На засіданні у вівторок було прийнято у другому читанні та в цілому відповідну поправку до Бюджетного кодексу РФ, повідомляє Інтерфакс.

Ухвалений закон встановлює, що у 2022 році уряд РФ зможе без внесення поправок до бюджету спрямовувати кошти ФНБ забезпечення збалансованості (покриття дефіциту) федерального бюджету, включаючи заміщення державних запозичень, погашення державного боргу РФ, надання бюджетних кредитів з федерального бюджету бюджетам суб'єктів РФ, виконання публічних нормативних зобов'язань РФ у разі недостатності бюджетних асигнувань федерального бюджету, і навіть інші цілі, визначені урядом РФ.

Як повідомлялося, наприкінці квітня міністр фінансів РФ Антон Силуанов заявив, що дефіцит бюджету РФ у 2022 році може становити як мінімум 1,6 трлн рублів ($21,5 млрд за курсом на той час), для його фінансування влада РФ почне використовувати кошти Фонду національного добробуту (ФНБ). Водночас він визнав, що раніше російський уряд прогнозував бездефіцитний бюджет на 2022 рік.

Законом про бюджет РФ на поточний рік передбачено його профіцит у розмірі 1,33 трлн рублів (1% до ВВП), у 2023 році він запланований в обсязі 299,1 млрд рублів (0,2% до ВВП), у 2024 році очікується дефіцит обсягом 522,7 млрд рублів (0,3% до ВВП).

На початку квітня прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін заявив, що у 2022 році виконання бюджету Росії очікується з "нульовим профіцитом".

За даними Мінфіну РФ, обсяг Фонду національного добробуту (ФНБ) на 1 квітня 2022 року становив 13,05 трлн рублів (еквівалент $155,227 млрд).

Фонд національного добробуту використовується як антикризовий фонд владою РФ, він наповнюється за рахунок нафтогазових доходів федерального бюджету, частина коштів ФРБ також входить до золотовалютних резервів Росії.