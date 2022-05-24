Кількість користувачів додатку "Дія" перевищила 17 мільйонів, – Мінцифри
Кількість користувачів застосунку "Дія" для смартфонів зросла до 17,2 млн осіб.
Про це віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram.
"Сьогодні застосунком "Дія" користується 17,3 млн українців, – написав Федоров.
Як повідомлялося, за даними Мінцифри станом на січень 2022 року застосунком "Дія" користувалися 13,7 млн українців.
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