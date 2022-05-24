"Укрпошта" запустила онлайн-магазини на трьох українських маркетплейсах

"Укрпошта" розширює канали дистрибуції філателістичної продукції. Так, із 24 травня розпочнуть роботу одразу три онлайн-магазини поштового оператора: на маркетплейсах PROM, Rozetka та Kasta. У червні також відкриється онлайн-магазин "Укрпошти" на OLX.

Про це йдеться в повідомленні поштового оператора.

"Онлайн будуть продаватися марки "Русскій воєнний корабль … ВСЬО! Смерть ворогам!" з номіналом F для відправлень по Україні та "Русскій воєнний корабль … ВСЬО! Слава нації!" з номіналом W для міжнародних відправлень. Крім того, можна буде купити брендовані світшоти, футболки, конверти та інші тематичні марки", – сказано в повідомленні.

Також паралельно працюватиме онлайн-магазин "Укрпошти" postmark.ukrposhta.ua. Там з часом будуть викладені всі наявні художні марки "Укрпошти", а також брендована продукція – футболки, світшоти, магніти. На сайті передбачена опція благодійних внесків на підтримку ЗСУ. Кошти будуть перераховані на рахунки Укрпошти в KSE Foundation та спрямовані на підтримку армії.

"Планується 6 онлайн-магазинів на українських та міжнародних маркетплейсах. Це допоможе зменшити навантаження на кожен майданчик, щоб одночасно на нього не заходили тисячі людей. Ми вже отримали понад 4 тисячі замовлень і почали їх обробляти", – прокоментував генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Брендований одяг з відомою маркою можна буде придбати в мережі магазинів українського fashion-ритейлера Intertop та на сайті intertop.ua.

В магазині "Укрпошти" на Prom.ua передбачена благодійна складова: клієнт може вибрати аркуш із марками за різними цінами: наприклад, аркуш з марками "Русскій воєнний корабль … ВСЬО! Смерть ворогам!" номіналом F коштує 69 грн. Його можна придбати також за 169, 569 і більше грн. Різниця між вартістю марки та вартістю замовлення буде спрямована на потреби ЗСУ.

Купити марки, світшоти і футболки з маркою можна також в магазині "Укрпошти" на Rozetka.

При придбанні марок від продавця "Укрпошта" на Rozetka, окрім аркушів за номінальною вартістю, можна також обрати аркуші з вже доданою до ціни благодійністю. Вся різниця буде перерахована на допомогу ЗСУ.

Також і на Kasta можна взяти участь в благодійній акції та придбати марки дорожче собівартості, наприклад, марку з кораблем за 169, 569 чи 1069 грн. Різниця між вартістю марки та замовленням буде спрямована до ЗСУ.

Крім того, планується відкриття ще двох магазинів на міжнародних маркетплейсах для того, щоб іноземці, які хочуть придбати художні поштові марки "Укрпошти", могли зробити це звичним способом. Розробкою магазинів на міжнародних майданчиках займалася агенція Disqover Agency, наші партнери по виводу товарів на світові маркетплейси.

Про відкриття магазинів на міжнародних маркетплейсах буде повідомлено пізніше.