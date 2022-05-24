Продавці Apple закривають магазини в Росії через нестачу техніки

Російський оператор фірмових магазинів техніки Apple, яка припинила постачання продукції в РФ, – компанія re:Store почала закривати магазини в Москві.

За офіційними даними компанії, "тимчасово закриті" вже вісім точок у Москві та частина в регіонах, пише "Коммерсант".

Загалом у мережі 87 магазинів. Її власник – корпорація IRG не коментує ситуацію, однак за словами джерела видання на ринку нерухомості, IRG просить власників приміщень про знижки.

Інше джерело додало, що компанія сподівається налагодити паралельний імпорт після припинення офіційного постачання техніки Apple в РФ.

Крім того, закривають магазини і інші російські продавці техніки цієї марки. За даними на сайті компанії iPort, вона "тимчасово закрила з технічних причин" чотири магазини в Санкт-Петербурзі. Загалом у мережі 28 магазинів у різних регіонах.

Джерело на російському ринку дистрибуції електроніки пояснює, що авторизовані дилери Apple, серед яких re:Store та iPort, закривають магазини через дефіцит товару та в цілому зниження попиту на смартфони.

Продаж смартфонів у РФ у квітні знизився, за даними рітейлерів, на 30%, а користувачів почали купувати дешевші китайські моделі. При цьому з наявністю техніки американського бренду на складах зараз ситуація найгірша. Водночас якщо офіційні дилери re:Store та iPort почнуть паралельний імпорт, це поставить хрест на можливості співпраці з Apple, якщо компанія повернеться до Росії.

Як повідомлялося, на початку березня Apple припинила продаж своєї техніки в офіційному онлайн-магазині в Росії через вторгнення в Україну.