Російські війська обстріляли хімічний завод "Азот" у Сєвєвродонецьку, є загиблі, – ОВА

Зранку у вівторок, 24 травня, російські війська обстріляли територію хімічного заводу "Азот" у Сєвєродонецьку, внаслідок обстрілу 4 людини загинуло.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.

"Сьогодні зранку росіяни знов відкрили вогонь по території об’єднання "Азот", де, про це відомо всім, облаштовані декілька бомбосховищ. Як наслідок, загинули чотири людини", – написав Гайдай.

Він додав, що ще одного жителя було тяжко поранено в центральній частині міста, його також не вдалося врятувати.

Голова ОВА наголосив, що інтенсивність обстрілів на цьому напрямку зростає щодня.

"Ворог усі сили спрямував на захоплення Сєвєродонецька й Лисичанська. Але за три місяці ледве просунувся. Тому й продовжує обстрілювати міста. Особливо місця скупчення людей", – зазначив Гайдай.

Як повідомлялося, на початку березня у Group DF Дмитра Фірташа заявили, що у зв'язку з початком воєнних дій на заводі "Азот" у Сєвєродонецьку було повністю зупинено виробництво.

ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання "Азот" – найбільший в Україні виробник мінеральних добрив – аміаку, аміачної, калієвої, натрієвої селітри, карбаміду, формаліну, метанолу, вуглеамонійних солей, оцтової кислоти, входить до Group DF Дмитра Фірташа.