Мінфін розмістив військові облігації на 12,6 мільярда

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 24 травня, змогло залучити 12,61 млрд гривень, в тому числі завдяки розміщенню цінних паперів, номінованих у валюті.

Як свідчать дані на сайті Мінфіну, від продажу ОВДП у гривні з терміном обігу 3 місяці під 9,5% річних надійшло 0,55 млрд грн.

Від розміщення шестимісячних облігацій під 10% річних Мінфін залучив 8,73 млрд грн.

Водночас Мінфін розмістив облігації у гривні з терміном обігу у півтора роки на загальну суму всього 0,09 млрд грн під 11,5% річних.

Крім того, було розміщено номіновані у доларах США однорічні облігації на $54,88 млн під 3,7% річних та шестимісячні ОВДП у європейській валюті на 52,33 млн євро під 2,5%.

Як повідомлялося, 17 травня Міністерство фінансів розмістило військові облігації внутрішньої державної позики у гривні на загальну суму 7,46 млрд грн.

10 травня Мінфін розмістив військові облігації внутрішньої державної позики (ОВДП)на 4,74 млрд гривень.

3 травня Мінфін залучив 5,65 млрд гривень та $50,32 млн, що загалом становить 7,12 млрд грн в еквіваленті.