Нацбанк врегулював використання електронного підпису користувачами платіжних систем

Національний банк України (НБУ) врегулював умови застосування електронного підпису та електронної печатки в платіжній сфері.

Відповідні норми закріплені постановою правління НБУ №100 від 18 травня, яка набирає чинності з 25 травня, повідомляє пресслужба регулятора.

Змінами передбачено, що норми, що діють у банківській системі України під час створення, оброблення та зберігання електронних документів, поширюватимуться і на платіжні організації платіжних систем, учасників платіжних систем, операторів послуг платіжної інфраструктури та їх клієнтів (користувачів платіжних систем).

"Це дасть змогу суттєво зменшити непродуктивні витрати й підвищити ефективність виконання банківських та платіжних операцій, а також швидкість і якість обслуговування фінансовими установами своїх клієнтів", – зазначається у повідомленні.

Зокрема, Національний банк: