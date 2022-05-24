Нацбанк врегулював використання електронного підпису користувачами платіжних систем
Національний банк України (НБУ) врегулював умови застосування електронного підпису та електронної печатки в платіжній сфері.
Відповідні норми закріплені постановою правління НБУ №100 від 18 травня, яка набирає чинності з 25 травня, повідомляє пресслужба регулятора.
Змінами передбачено, що норми, що діють у банківській системі України під час створення, оброблення та зберігання електронних документів, поширюватимуться і на платіжні організації платіжних систем, учасників платіжних систем, операторів послуг платіжної інфраструктури та їх клієнтів (користувачів платіжних систем).
"Це дасть змогу суттєво зменшити непродуктивні витрати й підвищити ефективність виконання банківських та платіжних операцій, а також швидкість і якість обслуговування фінансовими установами своїх клієнтів", – зазначається у повідомленні.
Зокрема, Національний банк:
- визначив види електронного підпису та електронної печатки, які застосовуються платіжними установами;
- установив вимоги щодо застосування кожного з видів електронного підпису та електронної печатки;
- врегулював процес створення та зберігання електронних документів платіжними установами.
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