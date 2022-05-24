БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
369 0

Нацбанк врегулював використання електронного підпису користувачами платіжних систем

эцп

Національний банк України (НБУ) врегулював умови застосування електронного підпису та електронної печатки в платіжній сфері.

Відповідні норми закріплені постановою правління НБУ №100 від 18 травня, яка набирає чинності з 25 травня, повідомляє пресслужба регулятора.

Змінами передбачено, що норми, що діють у банківській системі України під час створення, оброблення та зберігання електронних документів, поширюватимуться і на платіжні організації платіжних систем, учасників платіжних систем, операторів послуг платіжної інфраструктури та їх клієнтів (користувачів платіжних систем).

"Це дасть змогу суттєво зменшити непродуктивні витрати й підвищити ефективність виконання банківських та платіжних операцій, а також швидкість і якість обслуговування фінансовими установами своїх клієнтів", – зазначається у повідомленні.

Зокрема, Національний банк:

  • визначив види електронного підпису та електронної печатки, які застосовуються платіжними установами;
  • установив вимоги щодо застосування кожного з видів електронного підпису та електронної печатки;
  • врегулював процес створення та зберігання електронних документів платіжними установами.

Автор: 

НБУ (9266) платіжні системи (380) електронний цифровий підпис (26)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 