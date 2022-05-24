БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
306 0

Україна отримала кредит на 80 мільйонів євро від Нідерландів, – Мінфін

нидерланды

Україна отримала від Нідерландів кредит 79,5 млн євро на політику розвитку у сфері економічного відновлення.

Як повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, кошти були виділені через Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) в рамках угоди про позику "Додаткова позики для Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення".

Позика надається на бюджетну підтримку для забезпечення першочергових соціальних видатків, а також видатків на охорону здоров’я.

"Дані кошти дозволять зміцнити фінансову систему України, а також забезпечать подальше належне фінансування соціально-гуманітарних напрямків", – зазначається у повідомленні.

Автор: 

кредит (3280) Мінфін (2930) Нідерланди (247) МБРР (54)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 