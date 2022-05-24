Україна отримала кредит на 80 мільйонів євро від Нідерландів, – Мінфін
Україна отримала від Нідерландів кредит 79,5 млн євро на політику розвитку у сфері економічного відновлення.
Як повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, кошти були виділені через Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) в рамках угоди про позику "Додаткова позики для Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення".
Позика надається на бюджетну підтримку для забезпечення першочергових соціальних видатків, а також видатків на охорону здоров’я.
"Дані кошти дозволять зміцнити фінансову систему України, а також забезпечать подальше належне фінансування соціально-гуманітарних напрямків", – зазначається у повідомленні.
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