Україна отримала кредит на 80 мільйонів євро від Нідерландів, – Мінфін

Україна отримала від Нідерландів кредит 79,5 млн євро на політику розвитку у сфері економічного відновлення.

Як повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, кошти були виділені через Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) в рамках угоди про позику "Додаткова позики для Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення".

Позика надається на бюджетну підтримку для забезпечення першочергових соціальних видатків, а також видатків на охорону здоров’я.

"Дані кошти дозволять зміцнити фінансову систему України, а також забезпечать подальше належне фінансування соціально-гуманітарних напрямків", – зазначається у повідомленні.