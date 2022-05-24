Кабмін скасував обов’язкову державну експертизу з енергозбереження

Кабінет міністрів завершив роботу з приведення підзаконних нормативно-правових актів у відповідність із законом "Про енергетичну ефективність" щодо скасування державної експертизи з енергозбереження.

Про це йдеться в повідомленні Держенергоефективності.

"Таким чином, повністю скасовано застарілий адміністративний інструмент – державну експертизу з енергозбереження. Раніше проходження державної експертизи з енергозбереження було платним та обов’язковим під час діяльності, пов’язаної з видобуванням, виробництвом та споживанням паливно-енергетичних ресурсів, для отримання пільг, кредитування заходів з енергоефективності та деяких інших напрямів", – зазначається у повідомленні.

Натомість законом України "Про енергетичну ефективність" передбачено широке використання таких європейських інструментів, як енергетичний менеджмент та аудит.