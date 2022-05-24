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Новини
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Суд відпустив затриманого на хабарі нардепа від "Слуги нарду" під заставу у розмірі 50 тисяч гривень

сергей,кузьминых

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) обрала запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 49,62 тис. грн народному депутату, якого підозрюють в отриманні неправомірної вигоди (ч.2 ст.369-2 Кримінального кодексу).

Пресслужба ВАКС не називає прізвища народного депутата, однак у вказаній справі №991/754/22 йдеться про народного депутата України від фракції "Слуги народу" Сергія Кузьміних.

Суд вказує, що прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вимагав обрати нардепу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, однак слідча суддя врахувала, що інкримінований йому злочин відноситься до нетяжких і передбачає покарання у виді штрафу в розмірі до 5500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

"Під час розгляду клопотання прокурором було доведено обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри, та існування трьох ризиків, передбачених ст. 177 КПК України. Однак, прокурором не було доведено виключності, яка вимагається для застосування тримання під вартою для раніше не судимої особи, яка підозрюється у вчиненні нетяжкого злочину", – зазначається у повідомленні ВАКС.

При визначенні розміру застави суддя також врахувала "тяжкість кримінального правопорушення, обставини вчинення кримінального правопорушення, особу підозрюваного, його матеріальний стан, а також відомості про доходи за 2020 рік, які склали 494 418 грн".

Таким чином, суддя визначала для нього заставу в сумі 20 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Зазначимо, що прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 2 481 грн з 1 січня 2022 року, відповідно застава має складати 49,62 тис. грн.

На підозрюваного також покладено низку процесуальних обов’язків, зокрема, здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорти для виїзду за кордон.

Термін дії обов’язків – до 19 липня 2022 року.

Читайте також: НАБУ затримало оголошеного у розшук нардепа від "Слуги народу" (оновлено)

Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) з 7 лютого не міг обрати запобіжний захід для нардепа від "Слуги народу" Сергія Кузьміних, в тому числі через неявки підозрюваного та його адвокатки на засідання та розгляд численних клопотань сторони захисту.

Нагадаємо, 3 лютого НАБУ оголосило в розшук нардепа від "Слуги народу" Сергія Кузьміних, викритого на одержанні 558 тис. грн хабаря. У лютому ВАКС доручав детективам НАБУ здійснити примусовий привід Кузьміних до суду. 

За даними слідства, Кузьміних вимагав у постачальника медичного обладнання 30% "відкату" від сум договорів, укладених з лікарнями Житомирської області. Його викрили під час отримання 558 тис. грн хабаря 28 січня.Однак на місці вичнення злочину нардепа не змогли затримати через "депутатський імунітет", оскільки підозру генпрокурор підписав лише 31 січня.

На той час Кузьміних через адвоката повідомив, що знаходиться в лікарні, проте відмовився уточнювати, в якій. Однак після оголошення у розшук 7 лютого він сам прийшов до НАБУ, де і був затриманий.

Автор: 

застава (281) САП (260) Антикорупційний суд ВАКС (737) Кузьміних Сергій (9)


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Топ коментарі
+26
Не може бути! А от дісно, чому ми ще не в Європі... поясніть хтось "Янелоху"!
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24.05.2022 21:16
+15
судья тупое животное
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24.05.2022 19:27
+14
Вочевидь, суд перш за все врахував дзвіночок з ОПУ.
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24.05.2022 21:59
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судья тупое животное
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24.05.2022 19:27 Відповісти
Медведчук може пояснити - ніяких відкатів Кузьміних не брав, то все барига Порох організувава для себе через Кузьміних
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25.05.2022 09:48 Відповісти
Слава Зеле!!!
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25.05.2022 11:38 Відповісти
яка ГАНЬБА !

його брат
Оле́г Володи́мирович Кузьміних - український військовик https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Збройних Сил України , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA підполковник . Командир https://uk.wikipedia.org/wiki/90-%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 90-го батальйону https://uk.wikipedia.org/wiki/81-%D1%88%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 81-ї аеромобільної бригади (2014-2015), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8_%D0%9A учасник російсько-української війни .

https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 20 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/2015 2015 року, разом з 14 побратимами, потрапив у полон до проросійських сил. https://uk.wikipedia.org/wiki/22_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 22 січня російські «ЗМІ» продемонстрували відеозапис знущань росіян із полонених «кіборгів»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5-4 [4] .

Бойовики неодноразово робили спроби переманити його на свій бік: «Усі розмови зі мною "слідчий" зводив до того, щоб схилити мене до переходу на їх бік. В армії "ДНР" мені пообіцяли посаду, звання - сказали, відразу полковника присвоять. Обіцяли гідну зарплату і навіть простору квартиру в Донецьку. Але я не думав про те, щоб порушити присягу, дану Батьківщині і народу України». Майже весь той час його утримували в одиночній камері - 90 з 124 днів.
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24.05.2022 19:42 Відповісти
в сімї не без урода, А урода добре задокументуватли НАБУ, є відео, де він рахує свої 30% не від прибутку, а від суми контракту, жадний ****
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24.05.2022 21:49 Відповісти
У зелених вся сімейка тільки з таких і перебуває.
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24.05.2022 22:02 Відповісти
А, героїчний брат то індульгенція для всієї родини? Зрозуміло.
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25.05.2022 08:37 Відповісти
Це єхо настанов СН в Трускавці.
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24.05.2022 20:51 Відповісти
Не може бути! А от дісно, чому ми ще не в Європі... поясніть хтось "Янелоху"!
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24.05.2022 21:16 Відповісти
Піймали бо не поділився, тепер відпустили... Провели роз'яснувальні роботи з пацаном?
Просто жах...
Зробимо їх ще раз? (с)янелох
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24.05.2022 21:41 Відповісти
Вочевидь, суд перш за все врахував дзвіночок з ОПУ.
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24.05.2022 21:59 Відповісти
не на часі
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24.05.2022 22:10 Відповісти
Хрен когда поборете коррупцию, а почему, да потому, что у вас там все такие. Ворон ворону глаз не выклюнет!
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24.05.2022 23:11 Відповісти
корупцію не перемогти допоки країною керують олігархи.
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24.05.2022 23:39 Відповісти
останнiми роками бачу багато новин про велику рибу вiдпущену пiд заставу. А що потiм? Це так кримiнал офiцiйно вiдкупився вiд в'язницi? Навiщо взагалi та застава? Щоб бандит не вбiжав?
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25.05.2022 03:16 Відповісти
Війна війною, а відпускати корупціонерів під смішні застави, і заминати їх справи за гарну нагороду, це традиція в суддіів України
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25.05.2022 03:59 Відповісти
А нам заливають про важку ситуацію в країні...
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25.05.2022 06:50 Відповісти
Застава - це також є хабар представнику влади суддівської від крадія, який украв а потім крадене вніс як заставу...
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25.05.2022 08:27 Відповісти
Видно вже начасі...
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25.05.2022 08:40 Відповісти
Для генерала Марченко який зараз на фронті боронить Миколаїв, під підпискою, заставу призначили 20 млн.
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25.05.2022 08:40 Відповісти
Що, пане президенте, і тут вже переросли? Чекаємо від медведчука нових показів про Порошенка, бо треба перебити і цей випадок!
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25.05.2022 09:25 Відповісти
Відпускати під заставу особу, спійману на хабарництві - цікава логіка 😅
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25.05.2022 10:06 Відповісти
Ну да.. войн -войной.... а своё зелён-феодальное царство по расписанию...
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25.05.2022 10:07 Відповісти
Нет смысла побеждать в этой войне против Параши если Украина так и останется бандитским государством. ВЕдь это значит нищету бедный госбюджет на который не создать современный ВПК и армию-и значит через 5 лет будет новая война с Парашей-и на этот раз Запад уже не подпишеться за Украину. Ну и пока дурачек-Зеленскикий у власти-конечно никакой реальной борьбы с коррупцией не будет. Нет у Зеленского ни компетенции ни воли ни команды для этого
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25.05.2022 11:16 Відповісти
Не змогли обрати запобіжний захід, бо депутат їбав ті ваші засідання - які милота. Може йому ще й хабар повернули, відрахувавши заставу, бо не може такого бути, щоб "Слуга..." в накладі залишився - не для того вони лізли у владу. Зате ті ж "Слуги..." вносять законопроект про "розстріл на місці" без суду і слідства за непокору командиру...
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25.05.2022 13:19 Відповісти
шо за арихметика такая у зеленых гандонов за 558 000 хабаря 50 000 застава --- неплохой навар . а спонсор вовы -- каломойский ******* 155 000 000 000 ярда гривень из приватбанка и прекрасно себе почувае ---- вова а как же ЗАКОН ОДИН ДЛЯ ВСИХ -- шо то де то херня якась --- закони для всих ризни виходить --- то тильки язиком ********* .. розбийник вийди звидси .. перед камерами
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25.05.2022 13:23 Відповісти

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