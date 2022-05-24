Суд відпустив затриманого на хабарі нардепа від "Слуги нарду" під заставу у розмірі 50 тисяч гривень

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) обрала запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 49,62 тис. грн народному депутату, якого підозрюють в отриманні неправомірної вигоди (ч.2 ст.369-2 Кримінального кодексу).

Пресслужба ВАКС не називає прізвища народного депутата, однак у вказаній справі №991/754/22 йдеться про народного депутата України від фракції "Слуги народу" Сергія Кузьміних.

Суд вказує, що прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вимагав обрати нардепу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, однак слідча суддя врахувала, що інкримінований йому злочин відноситься до нетяжких і передбачає покарання у виді штрафу в розмірі до 5500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

"Під час розгляду клопотання прокурором було доведено обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри, та існування трьох ризиків, передбачених ст. 177 КПК України. Однак, прокурором не було доведено виключності, яка вимагається для застосування тримання під вартою для раніше не судимої особи, яка підозрюється у вчиненні нетяжкого злочину", – зазначається у повідомленні ВАКС.

При визначенні розміру застави суддя також врахувала "тяжкість кримінального правопорушення, обставини вчинення кримінального правопорушення, особу підозрюваного, його матеріальний стан, а також відомості про доходи за 2020 рік, які склали 494 418 грн".

Таким чином, суддя визначала для нього заставу в сумі 20 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Зазначимо, що прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 2 481 грн з 1 січня 2022 року, відповідно застава має складати 49,62 тис. грн.

На підозрюваного також покладено низку процесуальних обов’язків, зокрема, здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорти для виїзду за кордон.

Термін дії обов’язків – до 19 липня 2022 року.

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Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) з 7 лютого не міг обрати запобіжний захід для нардепа від "Слуги народу" Сергія Кузьміних, в тому числі через неявки підозрюваного та його адвокатки на засідання та розгляд численних клопотань сторони захисту.

Нагадаємо, 3 лютого НАБУ оголосило в розшук нардепа від "Слуги народу" Сергія Кузьміних, викритого на одержанні 558 тис. грн хабаря. У лютому ВАКС доручав детективам НАБУ здійснити примусовий привід Кузьміних до суду.

За даними слідства, Кузьміних вимагав у постачальника медичного обладнання 30% "відкату" від сум договорів, укладених з лікарнями Житомирської області. Його викрили під час отримання 558 тис. грн хабаря 28 січня.Однак на місці вичнення злочину нардепа не змогли затримати через "депутатський імунітет", оскільки підозру генпрокурор підписав лише 31 січня.

На той час Кузьміних через адвоката повідомив, що знаходиться в лікарні, проте відмовився уточнювати, в якій. Однак після оголошення у розшук 7 лютого він сам прийшов до НАБУ, де і був затриманий.