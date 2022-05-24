Deloitte оголосила про завершення діяльності в Росії та Білорусі
Група компаній у сфері аудиторських та консалтингових послуг Deloitte завершила процес зупинення операційної діяльності в Росії та Білорусі, на що знадобилося понад два місяці.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
"7 березня Deloitte оголосив, що ми залишаємо Росію та Білорусь. Наразі розділення завершено, і Deloitte більше не працює в Росії чи Білорусі", – сказано в повідомленні.
У березні в компанії заявили, що переглядають свій бізнес у Росії.
"Ми відокремимо нашу практику в Росії та Білорусі від глобальної мережі фірм-членів. Deloitte більше не працюватиме в Росії та Білорусі", – йшлося в повідомленні.
"Повідомляємо, що з сьогоднішнього дня, 24 травня, "Делойт" завершив усю операційну діяльність у Росії та Білорусі", – зазначив український офіс компанії, додавши при цьому, що інформація з російських ЗМІ про продовження роботи Deloitte під новою назвою не відповідає дійсності.
У компанії зазначили, що "локальна утворення" не має відношення до мережі Deloitte.
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