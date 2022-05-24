Суд остаточно забрав у Фірташа Запорізький титано-магнієвий комбінат, – САП

Касаційний господарський суд залишив без змін рішення Господарського суду Запорізької області та постанову Центрального апеляційного господарського, відповідно до яких цілісний майновий комплекс Запорізького титано-магнієвого комбінату повернуто у власність держави.

Як повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), суд вищої інстанції ухвалив відповідне рішення 23 травня.

"Таким чином суд погодився з доводами прокурора та представника Фонду державного майна, як позивача, що були наведені у ході судового розгляду, і відмовив у задоволенні касаційної скарги компанії "Толексіс Трейдінг Лімітед" (Кіпр)", – зазначається у повідомленні.

САП наголошує, що рішення Касаційного господарського суду є остаточним – майновий комплекс повернуто у власність держави.

Як повідомлялося, 30 листопада 2021 року Центральний апеляційний господарський суд підтвердив рішення суду першої інстанції про повернення Запорізького титано-магнієвого комбінату у власність держави. У Фонді держмайна обіцяли виконати це рішення суду найближчим часом.

Зокрема, суд підтвердив висновки слідства, що Tolexis Trading Limited після отримання у 2013 року частки новоствореного ТОВ "ЗТМК" не виконала взятих на себе зобов’язань щодо забезпечення $110 млн інвестицій в модернізацію підприємства впродовж 2013-2015 років.

Крім того, в суді було доведено, що підприємство було передано в управління наближеного до інвестора менеджменту, незважаючи на те, що частка держави в ТОВ "ЗТМК" становила 51%. Водночас цим менеджментом було розтрачено залучені $110 млн на погашення раніше створених заборгованостей ТОВ "ЗТМК" за енергоносії перед кредиторами, пов’язаними з Group DF. Пізніше ці кошти були виведені на рахунки офшорних фірм. Натомість на модернізацію підприємства було спрямовано лише 20 млн грн.

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Директором ТОВ "ЗТМК" з 2010 року був Володимир Сивак. До цього Сивак обіймав посаду заступника голови правління – комерційного директора найбільшого виробника кальцинованої соди в Україні – "Кримського содового заводу", підконтрольного Group DF Дмитра Фірташа.

НАБУ затримало Володимира Сивака у вересні 2016 року за підозрою у розтраті 492 млн грн компанії-співвласника комбінату Tolexis Trading Limited, які мали піти на розвиток підприємства, а були витрачені на погашення його боргів, що компанія-інвестор мала зробити самостійно.

Проте Заводський суд Запорізької області у травні 2019 року ухвалив виправдувальний вирок у справі Володимира Сивака про розтрату 492 млн грн. У січні 2021 року рішенням Апеляційної палати ВАКС вирок суду першої інстанції залишено без змін, однак Верховний Суд на початку листопада скасував виправдальний вирок та скерував справу на новий апеляційний розгляд.

"Запорізький титано-магнієвий комбінат" є єдиним виробником губчастого титану в Європі. Його проектна потужність – 20 тис. тонн на рік, проте через знос виробничих фондів підприємство нині може випускати 10 тис. тонн губки.