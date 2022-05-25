Nike йде з російського ринку

Американський постачальник і виробник спортивного одягу та взуття Nike не продовжила франчайзинговий договір з російською Inventive Retail Group. IRG належить найбільша в країні мережа магазинів Nike, вона буде змушена їх закрити.

Про це повідомляють "Ведомости" із посиланням на лист президента IRG Тихона Смикова співробітникам компанії, передає Forbes.



У листі рішення американської компанії пояснюється нездатністю Nike "в найближчому майбутньому" організувати постачання товарів до Росії.

"У міру вичерпання товарних запасів IRG буде змушена закрити всі свої магазини під цим брендом", – зазначив Смиков.

Він додав, що ці повідомлення стали для нього таким же ударом, як і для всіх співробітників. Президент IRG нагадав, що спільний з американським партнером бізнес було розпочато 10 років тому.

PR-директорка IRG Людмила Семушина підтвердила газеті, що постачання продукції Nike припинено, а сам товар перебуває у дефіциті. Вона повідомила, що компанія не зможе "продовжувати підтримувати роботу монобрендових магазинів" і змушена буде їх закрити.



Представник американського ретейлера у відповідь на запит газети повідомив, що Nike прийняла рішення не продовжувати існуючі та не вступати в нові ділові взаємини, включаючи UP&Run (входить до IRG) у зв'язку з операційними складнощами. Ділова активність у Росії припинена, але компанія продовжує здійснювати всі виплати своїм співробітникам, сказав він.

На думку директорки ритейл-департаменту Core.XP Марини Малахатько, відмова від продовження угоди з IRG загалом може означати вихід Nike з російського ринку.

З березня по травень кількість монобрендових магазинів Nike у РФ вже скоротилася зі 116 до 56, за даними на сайті компанії. З них 19 тимчасово зачинено. IRG управляє 37 торговими точками Nike. З інформації на сайті групи випливає, що дев'ять магазинів наразі не працюють.