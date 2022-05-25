Британська мережа магазинів одягу Marks&Spencer йде з російського ринку

Британський рітейлер Marks & Spencer (M&S) вирішив залишити російський ринок.

Про це йдеться у повідомленні компанії.



"M&S – це бізнес, заснований на цінностях, тому через вторгнення в Україну ми зупинили постачання до Росії 3 березня. Потім ми ухвалили рішення повністю вийти з нашої російської франшизи і визнали витрати в 31 млн фунтів стерлінгів, що відображають вихід з Росії та перебої у роботі в Україні. На жаль, наш український бізнес був частково закритий під впливом війни, і ми працюємо з партнером, щоб відновити роботу, коли це стане можливим", – зазначили в компанії.



У РФ та в Україні M&S працює через франчайзингового партнера. Роздрібні продажі у двох країнах у 2021-2022 фінансовому році (завершився 2 квітня) склали 102,5 млн фунтів стерлінгів, внесок у прибуток до коригувань становив 5,2 млн.

Як повідомлялося, американський постачальник і виробник спортивного одягу та взуття Nike також вирішив піти з російського ринку.