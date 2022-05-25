Влада Білорусі спрогнозувала втрату 30% експорту через санкції

Білорусь цього року внаслідок західних санкцій недоотримає 30% експортного виторгу, або $14 млрд.

Про це заявив перший віцепрем'єр-міністр уряду країни Микола Снопков, передає БЕЛТА.



"Загалом санкційні обмеження та втрата українського ринку оцінюються в $14 млрд втрат експортного виторгу до кінця року, або близько 30% зниження експорту", – сказав він під час засідання Палати представників та Ради Республіки.

Снопков зазначив, що негативний вплив санкцій на економіку Білорусі зростає. "З червня преміальний європейський ринок буде закритий для деревини, чорних металів та виробів з них, цементу, шин, а це близько $1,8 млрд експортної виручки", - зазначив Снопков.



Загалом, за його словами, прямий вплив санкцій зачепив 20% білоруської економіки, ВВП країни знизився на 2,1%.