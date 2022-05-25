Уряд Великої Британії схвалив продаж "Челсі" Абрамовича

Уряд Великої Британії оголосив, що дав зелене світло на продаж футбольного клубу "Челсі", який належить російському підсанкційному олігарху Роману Абрамовичу.

Про це повідомила Державна секретарка з питань цифрових технологій, культури, медіа та спорту Надін Дорріс, передає France24.



За її словами вона видала спеціальну ліцензію на угоду у вівторок ввечері, після того, як цей продаж був також схвалений Прем’єр-лігою.



"Ми задоволені, що виручка від продажу не принесе користі Роману Абрамовичу чи іншим особам, які потрапили під санкції. З огляду на санкції, які ми ввели проти тих, хто пов'язаний з Путіним, і кривавим вторгненням в Україну, довгострокове майбутнє клубу може бути забезпечене лише за нового власника", – написала вона у Twitter.



Як повідомлялося, на початку травня група власників на чолі з Тоддом Боелі, його компанією Clearlake Capital, Марком Волтером і Хансьоргом Віссом домовилася про купівлю "Челсі" за 4,25 млрд фунтів ($5,2 млрд). Угода мала пройти спеціальну процедуру схвалення урядом Великої Британії та Прем’єр-лігою. Урядовці хотіли завершити всі бюрократичні питання 24 травня, щоб "Челсі" міг встигнути зареєструватися на футбольні змагання наступного сезону.

Абрамович виставив "Челсі" на продаж на початку березня, якраз перед тим, як Велика Британія ввела санкції після вторгнення Росії в Україну.



Завершення покупки було тривалим процесом через занепокоєння уряду щодо можливості Абрамовича отримати прибуток від продажу.