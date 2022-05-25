Допомога Заходу покриває дефіцит бюджету у травні лише наполовину, – Мінфін

Україна у травні отримає від міжнародних партнерів тільки $2 млрд для фінансування дефіциту бюджету замість необхідних $5 млрд.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю Atlantic Council, передає Liga.net.

"У травні в нас не буде цієї суми. Поки що ми отримали тільки $1,2 млрд. До кінця цього місяця ми очікуємо отримати до $2 млрд, але не $5 млрд", – сказав міністр.

Через це, пояснив Марченко, держава вимушена відтерміновувати окремі платежі, щоб справитися з проблемою ліквідності.

Частково її вдається закрити шляхом продажу військових облігацій, але за місяць міністерство може залучити не більше $1 млрд через цей інструмент.

Національний банк також підтримує державний бюджет, але й ця допомога має ліміт – не більше $1,5 млрд на місяць, інакше можна спровокувати гіперінфляцію. Марченко запевнив, що емісія узгоджена з міжнародними партнерами, які повністю розуміють вимушеність таких заходів.

"Ми не хочемо використовувати цей інструмент як ключовий для фінансування дефіциту. Але коли ми бачимо проблеми з ліквідністю на казначейському рахунку, ми приходимо до Національного банку України та просимо допомогти", – пояснив міністр.

Він сподівається, що Україні не доведеться покладатися на емісію, а ключовий внесок у фінансування дефіциту бюджету зроблять міжнародні донори й партнери.

"90% мого часу я витрачаю на переговори з міністрами Великої сімки, МВФ, Світовим банком, ЄБРР, ЄІБ... Зараз зовсім інша ситуація, ніж до війни", – сказав Марченко.