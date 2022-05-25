Суд передав в управління держави 26 облгазів, – ДБР

Слідчий суддя Печерського суду Києва передав в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) арештовані приватні корпоративні права на 26 обласних та міських операторів газорозподільчих систем.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

"Відтепер держава контролюватиме постачання споживачам природного газу. Це є надважливим питанням національної безпеки, особливо в умовах російської агресії", – йдеться у повідомленні.

У Бюро нагадали, що у червні минулого року ДБР викрило масштабну схему безоплатної передачі Міністерством енергетики та вугільної промисловості України газорозподільних систем у користування приватним операторам. Багаторічна протиправна діяльність завдала державі збитків на суму 1,48 млрд грн.