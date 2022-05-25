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Новини
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Суд передав в управління держави 26 облгазів, – ДБР

газ

Слідчий суддя Печерського суду Києва передав в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) арештовані приватні корпоративні права на 26 обласних та міських операторів газорозподільчих систем.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

"Відтепер держава контролюватиме постачання споживачам природного газу. Це є надважливим питанням національної безпеки, особливо в умовах російської агресії", – йдеться у повідомленні.

У Бюро нагадали, що у червні минулого року ДБР викрило масштабну схему безоплатної передачі Міністерством енергетики та вугільної промисловості України газорозподільних систем у користування приватним операторам. Багаторічна протиправна діяльність завдала державі збитків на суму 1,48 млрд грн.

Автор: 

газ (7924) суд (3322) ДБР (493)


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Когда была прибыль /хочется назвать маржа/ за газ доставку
Облгазы были ,,бедные несчастные ,, все было построено за счёт людей
Теперь нужен ремонт восстановление --- пусть государство
Как война закончится будут судиться за возврат
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25.05.2022 14:18 Відповісти
Очень возможно, что так и будет.
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25.05.2022 20:43 Відповісти
А кому они до этого принадлежали, где информация?
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25.05.2022 20:00 Відповісти
Изначально они все были созданы как ЕЭСУ Тимошенко. После того как компанию отжали при Кучме она была разделена и раздербанена придворными олигархами. 75% облгазов принадлежали фирташу.
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25.05.2022 21:36 Відповісти
Ми справно платимо за власні труби Фірташу, який їх десь якось тихцем прихватизував. Щойно, на початку травня, розрахувалися за доставку За 2 місяці ( так "прийшла" квитанція) , як учора приходить знову і знову ( вже наперед) за два місяці - липень і серпень. Зарплати скорочують, виплачують з запізненням, за цінами не вгонишся, але ж бідний олігарх хоче їсти. Може хтось таки йому вкоротить апетит?
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25.05.2022 20:48 Відповісти

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