"Укрпошта" відкрила онлайн-магазин на eBay

"Укрпошта" стала першою поштою в світі, яка відкрила онлайн-магазин на міжнародному маркетплейсі eBay.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що там вже можна придбати світшоти з зображенням марки "Русскій воєнний корабль, іді …!", такі ж магніти, нові марки "Русскій воєнний корабль … ВСЬО!" та іншу філателістичну продукцію.

"За останній місяць марки "Укрпошти" стали популярними не лише в Україні, але і в світі. І я знаю, що багато іноземців хочуть придбати пам’ятні марки. Для їхньої зручності ми запустили магазин на eBay, який дозволяє здійснити покупку з будь-якого куточку світу. Крім того, продаж на міжнародному маркетплейсі – це не лише про зручність та доступність, але і про диверсифікацію. Як показала практика, якщо зосередити марки на одному майданчику, він не витримує через великий наплив покупців. А тепер ми пропонуємо іноземним покупцям користуватися одними платформами, українським – іншими", – прокоментував генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

У компанії наголосили, що онлайн-покупки на маркетплейсі передбачають благодійну складову – $5 із кожного замовлення з маркою "Укрпошта" перерахує на рахунок благодійного фонду KSE Foundation.

Усі зібрані кошти будуть спрямовані на три напрямки: допомога школам і дитячим садочкам оновлюватись після війни, організація логістики гуманітарних вантажів, а також гуманітарна допомога.

Розробкою магазину займалися агенція Disqover Agency, партнер "Укрпошти" з виводу товарів на світові маркетплейси.

Ebay – одна з найбільших торгових платформ, яка об’єднує понад 147 млн активних покупців в 190 країнах.