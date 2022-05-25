БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
842 0

"Приватбанк" відновив оплату частинами та розстрочку

приватбанк

Державний "Приватбанк" 25 травня повернув кредитування клієнтів за програмами "Оплата частинами" та "Миттєва розстрочка".

Про це повідомляє пресслужба банку.

"Приватбанк" відновив розстрочку – кредитування клієнтів за програмами "Оплата частинами" та "Миттєва розстрочка". Відсьогодні клієнти "Приватбанку" знову можуть робити покупки в кредит в мережах наших магазинів-партнерів", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що переглянути доступний ліміт та інформацію за кредитом можна в застосунку "Приват24" у розділі "Сервіси" – "Кредити" – "Оплата частинами/Миттєва розстрочка".

Автор: 

кредит (3280) Приватбанк (1781)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 