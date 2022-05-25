"Приватбанк" відновив оплату частинами та розстрочку
Державний "Приватбанк" 25 травня повернув кредитування клієнтів за програмами "Оплата частинами" та "Миттєва розстрочка".
Про це повідомляє пресслужба банку.
"Приватбанк" відновив розстрочку – кредитування клієнтів за програмами "Оплата частинами" та "Миттєва розстрочка". Відсьогодні клієнти "Приватбанку" знову можуть робити покупки в кредит в мережах наших магазинів-партнерів", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що переглянути доступний ліміт та інформацію за кредитом можна в застосунку "Приват24" у розділі "Сервіси" – "Кредити" – "Оплата частинами/Миттєва розстрочка".
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