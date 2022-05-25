Система грошових переказів Paysend продовжує працювати в Росії попри публічні заяви

Міжнародна система грошових переказів Paysend, що формально оголосила про вихід з Росії, насправді продовжує працювати у країні, скориставшись серйозним зниженням конкуренції.

За даними співрозмовників видання "Коммерсант" на російському ринку фінансових послуг, найбільш активно Paysend розвиває перекази між Росією та Китаєм, обсяги яких стабільно зростають.

Офіційно Paysend оголосила, що йде з Росії, на початку березня – майже одночасно з Western Union (WU), Visa та Mastercard.

Однак незважаючи на заяву про припинення обслуговування клієнтів в Росії, система продовжує роботу.

За даними на російськомовному сайті Paysend, для відправлення коштів доступні 49 країн, для отримання – 90. У РФ Paysend працює через НКО "Платежі та розрахунки" (на сайті вказане як один з основних партнерів), у якої є чинна ліцензія ЦБ РФ.

Джерела на російському ринку зазначають, що після виходу Western Union з Росії та ослабленням позицій російського "Сбєрбанку" в сегменті грошових переказів через санкції у Paysend просто не залишилося серйозних конкурентів. Компанія, зокрема, стала одним із найбільших гравців у переказі коштів до Китаю, особливо на тлі відмови від цього ринку "Сбєрбанку".

Читайте також: Western Union припинить працювати в Росії та Білорусі

За неофіційними експертними оцінками, обсяг таких переказів лише фізосіб (через банківські рахунки) становив навіть до запровадження санкцій, що обмежили імпорт із західних країн, близько $1 млрд на рік.

Нині товарообіг, а отже, і платежі між країнами зросли. Як повідомляло 9 травня Головне митне управління КНР, товарообіг Росії та Китаю в січні-квітні зріс рік до року на 25,9%, перевищивши $51 млрд. Приблизно 70% вартості товарів, що ввозяться з РФ до Китаю, припадає на нафту, природний газ і вугілля. Але малий бізнес та громадяни в умовах відходу з Росії багатьох європейських, американських та японських виробників та рітейлерів займають у ньому все більшу частку.

Paysend створена засновником системи грошових переказів "Контакт" Абдулжелілом Абдулкерімовим, але досить популярна на Заході та виступає ліцензованим постачальником послуг грошових переказів у США, програму спонсорує Central Bank of Kansas City. Компанія позиціонує себе як міжнародна (її головний офіс розташований у Лондоні), дозволяє переказувати кошти з картки на картку, на електронні гаманці Alipay, за номером телефону.

За даними на її сайті, Paysend наразі обслуговує понад 4 млн клієнтів та 17 тис. малих та середніх підприємств та працює більш ніж у 60 країнах по всьому світу, а кількість країн-отримувачів перевищує 110.