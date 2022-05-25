СБУ викрила схему незаконного вивозу лісу через підсанкційні компанії Фірташа (оновлено)

Служба безпеки ліквідувала схему незаконного експорту державного лісу через підсанкційні компанії бізнесмена Дмитра Фірташа (Додано позицію Group DF).

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що учасники злочинної схеми незаконно переправляли за кордон оптові партії державної деревини цінних порід. Поставки продукції здійснювали за штучно заниженими цінами на підконтрольні іноземні фірми Фірташа, який перебуває під санкціями РНБО.

"Таким чином, держбюджет недоотримував десятки мільйонів гривень, які осідали на тіньових рахунках ділків, замість фінансування оборонних потреб України в умовах повномасштабної агресії РФ", – йдеться у повідомленні.

СБУ встановила, що до організації протиправної діяльності причетне керівництво одного з держпідприємств лісового господарства у Кіровоградській області. Посадовці налагодили злочинний механізм одержання грошей на продажі за кордон пиломатеріалів з висококласних порід дубу.

Для реалізації оборудки, чиновники уклали договори з афілійованою комерційною структурою, зареєстрованою в одній з європейських країн і яка входить до сфери управління підсанкційних компаній.

Відповідно до підписаних документів, представники держпідприємства постачали іноземній стороні лісопродукцію в промислових об’ємах за штучно заниженими цінами. Для цього, вносили недостовірні відомості щодо кількості та якості сировини, яку вивозили з території лісгоспу.

За попередніми даними, одержану "різницю", учасники схеми виводили у тінь через підконтрольні фірми.

Під час слідчо-оперативних дій, співробітники СБУ задокументували факти незаконного збуту лісових ресурсів та встановила організаторів оборудки. Наразі керівнику держпідприємства повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування для притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, причетних до незаконної діяльності.

Прес-служба Group DF заперечує цю інформацію.

"Повідомлення пресслужби СБУ про причетність Дмитра Фірташа до зазначеного бізнесу є відвертою брехнею і не має жодних підстав", - йдеься в заяві прес-служби холдингу.

У якості спростування компанія наводить такі аргументи: