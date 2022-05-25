Кабмін знову розширив перелік пріоритетних видатків держбюджету

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, якими розширив перелік видатків бюджетів в умовах воєнного стану.

Відповідна постанова Кабміну №613 від 20 травня оприлюднена на офіційному урядовому порталі.

Внесеними змінами до пріоритетних віднесено видатки головного розпорядника бюджетних коштів, що здійснює матеріально-технічне, транспортне, соціально-побутове та інше забезпечення діяльності Президента України, РНБО, Офісу президента та забезпечує обладнання робочих місць для виконання функціональних обов’язків оперативним складом пунктів управління у можливих місцях розгортання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Крім того, уточнені положення щодо видатків на закупівлю, реставрацію предметів, матеріалів та продукції, призначених для відзначення, нагородження, а також на придбання та виготовлення бланків дипломів, свідоцтв та додатків до них для здобувачів освіти.

Постановою також врегульовано пріоритетність видатків на погашення та обслуговування державного (місцевого) боргу, забезпечення захисту об’єктів критичної інформаційної інфраструктури, оплату ритуальних послуг та благоустрою населених пунктів.

Як уточнили в пресслужбі Мінрегіону, внесеними змінами розширений перелік видатків, за якими відкриття асигнувань із загального фонду державного бюджету здійснюється у першочерговому порядку, а також уточнений та розширений перелік видатків другої черги, за якими здійснюються платежі за дорученнями клієнтів з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка.

Зокрема, це стосується:

оплати послуг оренди електричного обладнання (генераторів);

оплати послуг обслуговування автомобільним транспортом;

придбання пально-мастильних матеріалів (талонів), запчастин та матеріалів для ремонту і оренди автомобільного транспорту;

оплати послуг з ремонту i технічного обслуговування автомобільного транспорту, спеціалізованого обладнання для миття автотранспорту;

придбання матеріалів та запчастин для міського електричного транспорту (трамваїв, тролейбусів, електробусів, метрополітену);

оплати видатків із благоустрою населених пунктів;

оплати послуг з очищення систем каналізації, проведення контролю за якістю стічних вод, відбору проб та ïx хімічного аналізу;

оплати послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання, техніки, механізмів, локальної мережі, охоронної сигналізації, систем вентиляції, технічного обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх мереж тепло-, водо-, електро-, газопостачання та водовідведення;

виконання ремонтно-будівельних робіт з реконструкції та капітального ремонту приміщень для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб;

придбання господарських, будівельних товарів та інвентарю для проведення ремонтно-реставраційних робіт та ліквідації аварійного стану на пам՚ятках культурної спадщини та пам’ятках архітектури господарським способом тощо.

Як повідомлялося, на початку травня Кабінет міністрів розширив перелік пріоритетних видатків на соціальну сферу, медицину, утримання автомобільних доріг та підтримку бізнесу.